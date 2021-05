Denuncien al Vendrell un motorista que havia deixat un gos tancat sota el seient

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home per haver deixat un cadell de gos tancat sota el seient de la seva moto. Els fets van passar el 23 d'abril al voltant de les 22.45 h. Aquella nit, la policia va rebre l'avís d'un ciutadà que havia escoltat el plor d'un gos provinent de l'interior d'un ciclomotor aparcat prop de l'Hospital del Vendrell.





Denunciem el propietari d'un gos al Vendrell per deixar-lo tancat sota el seient de la moto. Un ciutadà que el va sentir plorar va donar el crit d'alerta pic.twitter.com/AWcVWwigGP — Mossos (@mossos) May 5, 2021

En arribar, els agents van comprovar que hi havia un animal dins el vehicle. Seguidament, va aparèixer el propietari, que es va excusar dient que havia anat a fer-se unes proves mèdiques i no tenia cap alternativa per deixar l'animal. La policia el va denunciar per una infracció lleu del decret llei de protecció dels animals.