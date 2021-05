Escòcia vol «explorar les vies legals» davant el no de Londres a un nou referèndum

Escòcia s'encamina a «explorar les vies legals» per superar el rebuig del govern britànic a un nou referèndum d'independència. Amb els escocesos cridats a les urnes demà en unes eleccions en què la principal incògnita és si la primera ministra i líder del Partit Nacional Escocès (SNP), Nicola Sturgeon, aconseguirà la majoria absoluta, el professor de Política a la Universitat d'Essex Robert Johns assegura en una entrevista a l'ACN que no veu cap motiu perquè el primer ministre britànic, Boris Johnson, accepti una nova votació, però tampoc veu probable que Sturgeon opti per una votació unilateral i creu que actuarà «segons les enquestes».

«No té incentius polítics per fer-ho perquè tots els seus suports a Escòcia hi estan en contra. No guanya cap vot sent tou en aquesta qüestió», diu Johns, que subratlla que una majoria absoluta donaria a Sturgeon «confiança» per «explorar les vies legals» per a una votació.