Esquerra admet preocupació perquè Junts vulgui sotmetre a votació l'acord que negocien per al Govern

ERC veu amb preocupació que Junts plantegi una consulta sobre l'acord per la investidura de Pere Aragonès. Fonts dels republicans van explicar ahir que no se'ls havia traslladat que tenien la voluntat de sotmetre a votació l'entesa per la qual treballen. Els partits van fer ahir diverses reunions; al matí van ser sectorials, encapçalades per la santpedorenca Laura Vilagrà (ERC) i Elsa Artadi (Junts). Concretament, es van asseure a la taula per abordar els àmbits econòmics, d'infraestructures i d'agricultura. Fonts d'ERC confien que arribi de manera imminent una una resposta sobre la proposta de l'estructura de Govern que els van fer arribar la setmana passada. Els republicans no van conèixer fins dilluns, per una roda de premsa,que el partit de Carles Puigdemont tenia la intenció de sometre a consulta l'acord al qual la formació arribi amb ERC. Segons les mateixes fonts, els inquieta no saber en quins termes es plantejarà la consulta a les bases i en quins tempos, ja que el 26 de maig és la data límit per poder investir Aragonès.

Paral·lelament, Sergi Sabrià, Marta Vilalta i Josep Maria Jové (ERC) i Carles Riera, Eulàlia Reguant i Xavier Pellicer (CUP) es van trobar ahir en el marc de les reunions que els dos partits continuen mantenint després del preacord al qual van arribar. La CUP considera que la negociació entre ERC i JxCat «va massa lenta» i que tots dos partits haurien de deixar enrere «les picabaralles» entre ells perquè «recorden massa les que mantenien durant l'anterior legislatura». En roda de premsa, la diputada de la CUP Laia Estrada va explicar que malgrat que a la seva formació la informen sobre les negociacions, «no vol entrar en el detall dels esculls amb els quals es troben» ERC i JxCat. La CUP considera que l'acord entre el seu partit i ERC «no es modifica» i que Junts pot assumir-lo, malgrat que hi ha discrepàncies, «concretament en salut, sobre el compromís de reforçar la primària i millorar les condicions laborals».