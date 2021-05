El Govern oficialitza el final del toc de queda i del confinament el 9 de maig

El vicepresident del Govern en funcions de president substitut, Pere Aragonès, va anunciar ahir que el proper 9 de maig, amb el final de l'estat d'alarma, s'aixecarà el toc de queda i el confinament perimetral de Catalunya. Després de la roda de premsa del Consell Executiu, Aragonès va justificar la decisió per la consolidació de la tendència a la baixa de les dades epidemiològiques i el bon ritme del procés de vacunació.

«A partir del 9 de maig s'aixecarà el confinament nocturn, però el Govern no descarta aplicar alguna mesura si les dades empitjoren en un futur», va assenyalar Aragonès, que va assegurar que la Generalitat disposa de les eines jurídiques necessàries per gestionar la situació. L'aixecament del toc de queda suposarà que la nit del 8 al 9 de maig la restricció estarà vigent durant dues hores, entre les 22 hores i la mitjanit, però que a partir de llavors ja no hi haurà límits a la mobilitat nocturna.

Tant el vicepresident com la portaveu del Govern, Meritxell Budó, van remarcar que, malgrat la fi del toc de queda i del confinament perimetral de Catalunya, segueixen vigents altres restriccions com el màxim de sis persones en trobades socials, així com els límits d'aforament en espais tancats. Sobre aquestes restriccions que es mantindran, Aragonès va explicar que el Govern aprovarà la seva pròrroga amb la suficient antelació perquè els tribunals les ratifiquin i puguin entrar en vigor a partir del final de l'estat d'alarma.

Encara que el Govern s'havia plantejat la possibilitat de modificar la Llei de Salut Pública per poder aplicar restriccions com el toc de queda sense l'estat d'alarma, Aragonès va indicar que han rebutjat aquesta opció per no generar «més confusió». «Avui dia, amb les eines que disposem, i atès que a partir del 9 de maig proposem que decaigui el toc de queda, a dia d'avui no necessitem cap modificació legislativa urgent que hagi de fer-se ara mateix», va assenyalar. «Una vegada el marc jurídic a nivell estatal quedi clar, mirarem les fórmules per poder tenir aquestes eines a punt quan sigui necessari. Com no les necessitem urgentment, no costa gens esperar uns dies, ho farem quan sigui sòlid i no hi hagi cap tipus de dubte, perquè hi hagi seguretat jurídica», ha afegit.

Per la seva banda, Budó va insistir que el final del toc de queda «no significa que la pandèmia estigui controlada» i va instar la ciutadania a seguir amb les mateixes precaucions.