Els ingressats per covid a Manresa augmenten i s'acosten a la vuitantena

La pressió a l'UCI de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa ha començat a baixar aquesta setmana després d'uns dies de sobresaturació que ha obligat a desviar pacients cap a centres assistencials del Vallès (veure Regió7 de dimarts). Ahir hi havia 14 persones a l'UCI amb covid. Fa just una setmana eren 19. L'última setmana hi ha hagut 5 defuncions a la Fundació Althaia, que ha arribat a les 300 des que es va iniciar la pandèmia. La xifra d'ingressos s'acosta a la vuitantena entre els hospitals de Sant Joan de Déu i Sant Andreu. És la xifra més alta de les últimes quatre setmanes.

Segons les darreres dades aportades pels dos centres assistencials, a Manresa hi havia ahir 78 persones ingressades a causa del coronavirus. 72 d'elles a Sant Joan de Déu, la mateixa xifra que la setmana passada, i 6 a Sant Andreu, que fa una setmana en tenia 3. Des d'aleshores, a Sant Andreu, hi han ingressat 4 persones més i una de les que hi havia per coronavirus ha negativitzat.

Pel que fa a les dades acumulades de defuncions, a Sant Andreu n'hi ha hagut 65 des del passat octubre, i 129 des que va començar l'emergència sanitària fa més d'un any. L'última setmana no n'hi ha hagut cap. A l'Hospital de Sant Joan de Déu hi han mort cinc persones aquesta darrere setmana, i el total durant la pandèmia és de 300 morts. Amb els dos hospitals sumen 429 traspassos a causa de la covid.

Ja s'ha superat les 2.500 altes. Concretament són 2.354 a Sant Joan de Déu i 158 a Sant Andreu.

Per sobre de la mitjana

Les comarques de la Catalunya central estan per sobre de la mitjana catalana pel que fa a risc de rebrot, segons les dades de Salut corresponents a l'última setmana d'abril. Al conjunt de Catalunya aquest risc de rebrot és de 265, i la velocitat de transmissió queda en el 0,97. Les comarques de la regió central ocupen la part alta, i a la primera posició hi ha el Solsonès, amb un índex de 1.452 punts, mentre que la velocitat de transmissió, la Rt, també és elevada i se situa en l'1,82. Al Moianès és de 525, i la Rt és d'1,89; al Bages el risc de rebrot és de 485 i l'Rt d'1,20, mentre que a l'Anoia se situa en 384 i 0,78 respectivament. El Berguedà baixa a 367 i l'Rt es queda en 0,98.

A Manresa, en canvi, el risc de rebrot continua sent dels més alts de Catalunya. És de 566. L'última setmana d'abril s'hi van fer gairebé 2.400 proves, entre PCR i test d'antígens, i un 9,81 % van donar positiu. Per davant de Manresa hi ha Olot, Vilafant i Olesa.

361 casos actius a Manresa

A Manresa, segons les mateixes dades de Salut, hi ha actualment 361 casos actius, mentre que els acumulats des de l'inici de la pandèmia arriben als 7.434. Tots són casos confirmats amb tests positius, i la xifra suposa gairebé el 10 % de la població de la ciutat.

A Berga hi ha 61 casos actius de covid i 1.592 d'acumulats, i a Solsona 77 d'actius i 790 de detectats des del començament de l'emergència sanitària.