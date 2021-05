Inicien els cribratges per a la campanya de la fruita a Lleida

Inicien els cribratges per a la campanya de la fruita a Lleida

Els cribratges preventius impulsats per Salut a empreses de Ponent coincidint amb l'inici de la campanya agrària per detectar possibles casos asimptomàtics, ja han començat. La participació és voluntària i s'hi han inscrit 165 empreses de Lleida i del Baix Segre, entre cooperatives, centrals fruiteres i pagesos, que ténen uns 3.700 treballadors.

Les proves es fan a les mateixes empreses per mitjà de PCR amb automostra nasal, tècnica que facilita l'autogestió de les empreses a l'hora d'organitzar la recollida de la mostra, segons Carlota Nou, tècnica superior de Salut Pública.

El programa inclou un cribratge inicial que durarà fins al 21 de maig i permetrà obtenir una fotografia de la situació epidemiològica del sector. Després, i fins que finalitzi, es duran a terme cribratges seriats cada 15 dies. En cas de detectar-se algun brot, s'efectuaran cribratges addicionals als periòdics fixats pel programa.

Els centres d'atenció primària faciliten a les empreses els kits PCR d'automostra nasal i, després, elles mateixes s'organitzen per dur a terme les proves. Guarden les mostres recollides fins que tècnics de Salut les passen a recollir per analitzar-les. «L'objectiu és aproximar-nos a la prevalença de la covid-19 en aquestes empreses i detectar possibles casos asimptomàtics per tallar cadenes de transmissió», ha indicat Nou.

Grups estables

Les empreses participants es comprometen a organitzar la plantilla en grups de treball estables de 5 a 6 persones que, en cas d'un positiu, permetin identificar de forma àgil tots els treballadors que hagin de fer quarantena. Aquests grups estables s'hauran de mantenir també durant els descansos, a l'hora dels àpats i als vestuaris, i al transport i l'allotjament, si depenen de l'empresa.