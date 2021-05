La justícia manté a la presó sis manifestants per cremar el furgó policial

L'Audiència de Barcelona ha acordat mantenir a la presó preventiva per risc de fugida sis dels vuit manifestants acusats d'integrar un grup anarquista que durant les protestes per l'empresonament del raper Pablo Hasél va cremar un furgó de la Guàrdia Urbana de Barcelona en el qual hi havia un agent. Així ho ha decidit la secció desena de l'Audiència de Barcelona en sis actuacions en què desestima els recursos de les defenses i acorda, com van sol·licitar la Fiscalia i les acusacions, mantenir a la presó aquests sis manifestants, a diferència del que ha passat amb dos suposats membres més del grup, entre ells l'única espanyola -M.F.-, que ja han quedat en llibertat. L'Audiència ha acordat mantenir a la presó A.F., un italià que suposadament liderava el grup que els Mossos vinculen amb l'anarquisme, E.A., D.I., J.S., E.C. i L.C., empresonats des del passat 3 de març acusats d'homicidi en grau de temptativa.