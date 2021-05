L'Audiència indaga si JxCat ha de pagar pel «cas Palau» com a hereva de CDC

L'Audiència de Barcelona ha iniciat els tràmits per esbrinar si PDeCAT i JxCAt són successores de CDC i, com a tals, han d'assumir el pagament dels 6,6 milions d'euros decomissats a l'extinta formació pel cobrament de comissions il·legals a través del Palau de la Música. En una interlocutòria, la secció dècima de l'Audiència de Barcelona acorda obrir una peça separada per resoldre sobre la successió de CDC i, per a això, requereix els plans de liquidació del concurs presentat per l'extinta formació, la inscripció de JxCat en el registre de partits i la seva certificació electoral.

El tribunal pretén donar resposta a la petició de l'acusació particular exercida per la Fundació Palau de la Música i l'Orfeó Català en el cas de l'espoli del Palau perquè es reclami a JxCat i a PDeCAT, com a hereves de CDC, els 6,6 milions que ha de retornar pel cobrament de comissions.

La sentència pel saqueig del Palau de la Música per part de Fèlix Millet i Jordi Montull va ordenar el decomís d'aquests 6,6 milions d'euros a CDC i va condemnar el seu ex-tresorer Daniel Osàcar pel cobrament de comissions il·legals de la constructora Ferrovial a través del Palau, en una sentència que el Suprem va confirmar l'abril de l'any passat. Dos mesos després, la formació que Jordi Pujol va fundar el 1974 i que el 2016 va cedir el testimoni polític al PDeCat, va presentar un concurs voluntari de creditors davant els jutjats del mercantil, en un penúltim pas per a la seva liquidació definitiva, amb el que, adverteix l'Audiència, «no existeix cap altre patrimoni a embargar».

El tribunal ha decidit ara iniciar els tràmits per reclamar el pagament d'aquests 6,6 milions a les successores de CDC, després de constatar que les 22 seus que es van embargar a la formació durant la instrucció del cas estan peritades en 3,6 milions, de manera que, en cas de ser subhastades, «en cap cas cobriria la quantitat objecte de condemna». A més, la destinació de les antigues seus embargades és objecte d'un conflicte de competència -que haurà de resoldre el Suprem- entre el jutjat mercantil, que pretén que s'integrin en la massa activa per pagar als creditors, i l'Audiència de Barcelona, que vol que serveixin per rescabalar al Palau de la Música i a Hisenda per l'espoli.

Davant d'aquesta situació, la Fundació del Palau de la Música va demanar que PDeCAT i JxCat assumissin el deute de CDC, una sol·licitud a la que es va adherir la Fiscalia i a la qual no s'ha oposat cap de les acusacions, inclosa la del Consorci del Palau de la Música, integrada per la Generalitat i la resta d'administracions que nodreixen de fons públics l'entitat cultural. Per a la sala, els documents aportats per la Fundació sobre la successió no són suficients per reclamar el pagament a PDeCAT i a JxCat, però sí per indagar si aquestes formacions són les hereves de CDC.