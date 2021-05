L'Executiu va consultar sense èxit el TSJC sobre l'aval a mesures anticovid

Tres càrrecs del Govern es van reunir amb el president de la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Javier Aguayo, per consultar-li, sense èxit, sobre el recorregut legal de les restriccions per frenar el coronavirus una vegada decaigui l'estat d'alarma.

Segons van informar fonts properes a la reunió, que va tenir lloc dijous de la setmana passada a la mateixa seu del TSJC, els representants del Govern van intentar sondejar el magistrat en relació amb les mesures que està estudiant el Consell Executiu i que en la majoria de casos, sense la cobertura de l'estat d'alarma, requeriran l'aval judicial.

La mateixa portaveu del Govern català, Meritxell Budó, va assegurar dilluns que els serveis jurídics de la Generalitat han estat en contacte amb el TSJC en relació amb les mesures anticovid que s'implantaran a partir del proper 9 de maig, per garantir que no hi hagi «desacords» a l'hora d'aplicar-lo.