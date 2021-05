Manresa estrena automostra nasal a dos CAP amb només 31 persones

La primera jornada organitzada al CAP Bases i al CAP Sagrada Família per fer cribratges amb el sistema de l'automostra nasal, que s'estrenava a Manresa a nivell d'ambulatoris, es va tancar ahir amb només 31 persones; 17 al CAP Sagrada Família i 14 al CAP Bases. Avui i divendres es tornarà a fer, però al matí, de 10 a 12.

L'autopresa nasal es pot recollir i fer a casa però es recomana i és més pràctic fer-la in situ en sengles carpes instal·lades a l'exterior dels dos ambulatoris, on hi ha personal administratiu i sanitari per inscriure als usuaris i lliurar-los el kit i ajudar-los a fer la prova, molt menys invasiva que la PCR i, per tant, molt menys molesta.

Ahir, a la carpa situada a l'exterior del CAP Bases -que atén 16.325 usuaris- hi havia una administrativa, una auxiliar i, excepcionalment per ser el primer dia, una infermera. L'administrativa entrava les dades dels usuaris que hi van passar a l'ordinador i l'auxiliar els va lliurar el kit per fer l'autopresa i, en el cas dels que se la van fer allà -si se l'enduien per fer-la a casa els van demanar que la tornessin al cap de mitja hora- els va ajudar a realitzar-la amb les seves indicacions.

«És fàcil i no és tan intrusiu»

Domènec Melendo Casado, de Manresa i usuari del CAP Bases, va explicar que havia decidit fer-se l'automostra perquè «precisament els casos asimptomàtics són els més difícils de detectar i fent aquesta prova puc tenir més seguretat de cara a no contagiar els meus familiars i amics». En acabar explicava que «és fàcil i no és tan intrusiva. Molt còmode i molt bé». Al kit hi ha una tovalloleta desinfectant, un paper amb les instruccions i, en una bosseta, l'escovilló i el tub per guardar la mostra. Un cop desinfectades les mans amb la tovalloleta, cal treure l'escovilló de la bosseta i passar-lo per l'interior del nas -fer un frotis- però només entrant-lo dos centímetres. Després, cal introduir-lo al tub, trencar el pal sobrant i tancar-lo. Al tub s'hi ha de posar una etiqueta amb una numeració que es correspon amb el nom de l'usuari. Per últim, cal tornar-se a desinfectar les mans amb la tovalloleta, que vindria a ser com netejar-se-les amb aigua i sabó si es fa la prova a casa.

Els resultats, a La MevaSalut

El Departament de Salut va iniciar divendres passat a Artés la campanya de cribratges massius amb automostra nassal a la Regió Sanitària de la Catalunya Central a través dels Centres d'Atenció Primària, on han d'anar els seus respectius usuaris. S'adrecen a persones de menys de 70 anys asimptomàtiques, que no hagin passat la covid-19 en els darrers tres mesos i que no hagin completat la pauta de vacunació. Els resultats es coneixen en 24/72 hores a través de La Meva Salut, on s'encarrega d'enviar els resultats el Banc de Sang i Teixits. Si hi ha un positiu, els gestors de covid fan el seguiment dels contactes.

A banda de la capital del Bages i d'Artés, a les nostres comarques també es fan cribratges amb automostra nassal a Berga, a Solsona (a partir d'avui) i a Santa Margarida de Montbui (Anoia).

Remei Domene, coordinadora d'infermeria d'Assistència Primària d'Althaia, explicava ahir que els sis municipis de la Regió Sanitària Catalunya Central (també hi ha Torelló, a Osona) on es fan els cribratges massius amb automostra cada quinze dies s'han triat «per veure com evolucionem a nivell epidemiològic. S'han escollit aquests punts perquè són els que, en el moment que es van triar, tenien més incidència», tot i que ja s'ha explicat en més d'una ocasió que un dels trets característics de la covid-19 són les pujades i baixades. En aquest sentit, apuntava ahir a Regió7 que, ara mateix, el CAP de Manresa on hi ha més activitat relacionada amb la covid-19 és al Barri Antic.

Més activitat al Barri Antic

Domene comentava que, en el cas del CAP Barri Antic, «hi ha un increment de PCR però no surten molts més positius. Ens va sortint un 23%, però estàvem fent cada dia entre 35 i 45 PCR i la setmana passada, el divendres, en vam fer 60 de contactes». Insistia que «no surten molts més positius però sí que hi ha un augment de casos, de l'activitat. Els tests antigènics estan més disparats».