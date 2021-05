Pablo Iglesias deixa la política: «Quan un deixa de ser útil ha de saber retirar-se»

El líder de Podem, Pablo Iglesias, deixa la política després de set anys al capdavant de la seva formació. Ho ha anunciat durant la compareixença per valorar uns resultats electorals que ha qualificat de "tragèdia". "Deixo tots els meus càrrecs, deixo la política de partit entesa com a política institucional, i malgrat que seguiré compromès amb el meu país no seré un tap per a la remodelació de lideratges", ha sentenciat, perquè "quan un deixa de ser útil, ha de saber retirar-se". Ha afirmat que se sent "orgullós" d'haver liderat un projecte que ha acabat amb el bipartidisme i que ara forma part del govern espanyol, i ha assenyalat com a relleu la vicepresidenta Tercera del govern espanyol, Yolanda Díaz.

Iglesias ha comparegut per valorar uns resultats que dibuixen una àmplia victòria de la dreta i amb Podem amb deu escons a l'Assemblea de Madrid, tres més dels que tenia quan va abandonar la vicepresidència del govern espanyol per presentar-se a les eleccions.

Ha admès que l'esquerra "ha fracassat" i s'ha quedat "lluny" de sumar per formar govern. Ha felicitat Més Madrid pels seus resultats i ha recordat que el resultat de Podem és "insuficient" per poder sumar i superar la dreta.

També ha recordat que s'ha convertit en un "boc expiatori" que mobilitza els "contraris a la democràcia". "La intel·ligència política ha d'estar per sobre de qualsevol altra consideració", ha dit, i per això "deixo tots els meus càrrecs".

Ha situat Yolanda Díaz com "la pròxima presidenta del govern" i ha afirmat que a l'Assemblea Isa Serra té "un equip potent per fer oposició".

La renovació, ha dit "és necessària" i Podem "ha de treballar nous lideratges sense cap tap ni figura que condicioni el que han de fer amb la nostra força política".

Pel que fa als efectes d'aquestes eleccions, ha admès que l'augment de la participació "no s'ha traduït en el que buscàvem".

Ha denunciat l' "agressivitat de la dreta" i la "normalització dels discursos feixistes als mitjans de comunicació" amb "amenaces de mort i deshumanització".

Segons Iglesias, en termes estatals "aquests resultats agreujaran els problemes territorials" perquè Madrid "mai havia estat tan diferent a la resta d'Espanya" i "la deslleialtat institucional del govern de Madrid s'intensificarà".