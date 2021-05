Pedro Sánchez dona l'enhorabona a Ayuso per «un gran resultat»

El president espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha donat l'enhorabona per Twitter a la guanyadora de les eleccions a la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per haver obtingut "un gran resultat i, sobretot, una gran responsabilitat". Sánchez també ha manifestat que el PSOE de Madrid "sempre estarà llest per treballar per un Madrid millor i convertir els seus vots en una força de futur per la regió i els seus habitants". En una piulada anterior ha agraït a l'equip el candidat socialista, Àngel Gabilondo, el "treball infatigable per Madrid". "Sempre amb el PSOE per avançar per un país més just i igualitari!", rebla la piulada del president espanyol.





Las urnas han otorgado a Ayuso un gran resultado y, sobre todo, una gran responsabilidad. Enhorabuena.



El @psoe_m siempre estará listo para trabajar por un Madrid mejor y convertir sus votos en una fuerza de futuro para la región y sus gentes. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 4, 2021