El Suprem dóna cinc dies als condemnats del procés perquè es pronunciïn sobre els seus indults

Jordi Turull, plorós, just abans de tornar a entrar al Tribunal Suprem, el 23 de març del 2018 | Javier Barbancho

La Sala II del Tribunal Suprem ha donat un termini de cinc dies als condemnats pel procés perquè presentin al·legacions sobre les peticions d'indults formulades a favor seu. En 12 providències de contingut similar, una per cadascun dels condemnats, acorda donar audiència als condemnats pel fet que "la petició d'indult per a ells està promoguda per terceres persones i institucions".

D'aquesta manera busca que es pronunciïn sobre aquesta figura. Tots tenen un termini de cinc dies per expressar el que tinguin "per convenient sobre aquesta petició" i fer, si ho consideren oportú, "al·legacions prèvies a l'elaboració" per part de la sala de l'informe que el Suprem lliurarà al govern espanyol.