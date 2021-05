Vox anuncia que «facilitarà» la investidura d'Ayuso i permetrà que formi govern

La candidata de Vox a les eleccions madrilenyes, Rocío Monasterio, ha mostrat la "plena satisfacció" del seu partit pels resultats electorals. "Volem transmetre que en els pròxims dies facilitarem la investidura com a presidenta a Ayuso", ha afirmat després de felicitar la candidata del PP pels resultats obtinguts a les eleccions de la Comunitat de Madrid. "No hi ha d'haver cap dubte en això", ha afegit. Ha dit que els vots del seu partit seran "decisius" per "fer-ho absolutament tot". Per la seva banda, el líder del partit, Santiago Abascal, s'ha mostrat satisfet d'haver "resistit" en un context de "polarització política", "censura" i "demonització", i ha dit que els resultats "consoliden un canvi de cicle polític a Espanya".

Monasterio s'ha mostrat satisfeta per haver "complert amb l'objectiu de frenar a l'esquerra". Ha explicat que els vots de Vox a la Comunitat de Madrid han de servir "perquè l'esquerra no entri a Madrid i perquè es facin polítiques de llibertat, seguretat i protecció de la família". "Els nostres vots seran decisius per absolutament tot", ha conclòs.

"Volem felicitar efusivament Ayuso per la seva extraordinària victòria en aquestes eleccions", ha afirmat Abascal. "Donem per bons els resultats de Vox, però que són excel·lents resultats per Espanya perquè avui s'ha produït una contundent derrota del front popular", ha afegit el líder del partit d'ultradreta.

Ha destacat que Vox "ha resistit" en un context "d'extraordinària dificultat" marcada per la "polarització política" i la "censura", ha exposat. Ha afegit que durant la campanya s'ha intentat "fer callar" a Vox "amb juntes electorals o fiscals de partits", en un context de "demonització per part de la majoria dels mitjans de comunicació" i de "violència incitada des del govern [espanyol] i els mitjans".

"Vox s'ha assentat en tot el territori nacional, està obtenint cada vegada millors resultats, està consolidat a tota la regió, del País Basc a Andalusia, des de Catalunya amb un extraordinari resultat, a Madrid", ha dit Abascal. "Vox afronta el canvi de cicle polític sortint per totes a les eleccions generals, vol guanyar i ser la primera força del país", ha reblat.