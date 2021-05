86 persones participen en el primer dia de cribratge amb automostra a Solsona

El Centre Sanitari del Solsonès va engegar ahir la campanya de cribratge amb el sistema d'automostra nasal que ja s'ha començat a dur a terme diferents municipis de la Catalunya Central. Malgrat començar dos dies més tard de l'esperat perquè encara no tenien els kits d'automostra disponibles, en la primera jornada celebrada al Solsonès hi va haver un bon seguiment de la campanya amb un total de 86 persones participants.

El cribratge es va dur a terme a la zona d'urgències del Centre Sanitari del Solsonès, on s'hi van arribar a formar petites cues a l'entrada per poder sotmetre's a la prova. Tant és així, que fins i tot una aula d'un cicle de l'Escola Arrels va anar fins a l'ens de salut comarcal per tal de poder-se realitzar aquest test.

L'alta participació de la primera jornada a Solsona contrasta amb les realitzades a Berga o a Manresa. A la capital del Berguedà s'hi van realitzar només 29 automostres en el primer dia de la campanya mentre que a Manresa, entre els dos CAP on es podia dur a terme aquesta prova, només hi van participar 31 persones.

La diferència de participació entre Solsona i les altres zones de la Catalunya Central pot estar causada per la delicada situació sanitària que viu la comarca del Solsonès. «No ens esperàvem que vingués tanta gent», va afirmar el director del Centre Sanitari, Juan Campus, que ho va atribuir a l'alt nombre de positius que té el Solsonès i a la voluntat d ela gent de sentir-se més segura sobre si està contagiada o no.

«Jo no tinc cap cas proper però me la faig perquè penso que se l'hauria de fer tothom», va dir Rossend Mujal minuts abans d'entrar a l'equipament. El veí de Solsona es va mostrar confiat en què aquest cribratge pugui ajudar a controlar millor la situació sanitària a la comarca. Ángel Ponce també va ser una de les persones que es va sotmetre al cribratge de Solsona. «Ara mateix hi ha molta gent en el meu entorn que han estat positius o hi han estat contactes estrets. Per això he volgut veure com estic jo per assegurar-me que no estic contagiat tot i no tenir símptomes», explica el jove solsoní.

La prova es podia dur a terme al mateix equipament i esperar el resultat o també es podia realitzar al domicili de cada persona. En aquest sentit també hi ha hagut algunes persones que han passat a recollir el seu kit o han enviat a terceres persones per poder-lo fer des de casa seva.