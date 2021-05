Absolts dos líders ultres acusats d'encoratjar la violència el 12-O

Una jutge de Barcelona ha absolt els líders d'Aliança Nacional i La Falange, Pedro Pablo Peña i Manuel Andrino, que afrontaven tres anys de presó acusats d'encoratjar la violència en els seus discursos del 12 d'octubre del 2013, perquè el document que va donar motiu a la investigació ha resultat ser fals.

En la seva sentència, la titular del jutjat penal número 8 de Barcelona absol tots dos líders ultres en concloure que la prova que va permetre obrir la instrucció del cas no és lícita, de manera que la causa ha quedat «contaminada».

Els líders d'Aliança Nacional estaven acusats d'un delicte contra els drets fonamentals i llibertats públiques per les seves intervencions en l'acte ultra que tradicionalment se celebra els 12 d'octubre en una plaça de Montjuïc, a Barcelona, en aquest cas de l'any 2013, coincidint amb l'auge del moviment independentista a Catalunya. Tots dos encausats acumulen antecedents i causes obertes per fets similars: Pedro Pablo Peña va ser condemnat a tres anys i mig de presó per tinença d'explosius i Manuel Andrino té diverses sentències per desordres públics i discriminació ideològica, entre d'altres, la de l'assalt al centre cultural Blanquerna de la Generalitat a Madrid durant la Diada del mateix any.