Quines comunitats autònomes posaran fi al toc de queda i al tancament perimetral diumenge?

Les Comunitats Autònomes han començat ja a avançar les mesures que regiran en els seus territoris a partir del pròxim diumenge 9 de maig a les 00.00 hores, quan decaigui l'estat d'alarma. La majoria d'elles posaran fi al toc de queda i al tancament perimetral en acabar l'estat d'alarma, excepte Navarra, País Basc, Comunitat Valenciana i Balears, que pretenen mantindre la limitació nocturna a la mobilitat.

Tot i així, moltes d'aquestes autonomies estan a l'espera d'una confirmació judicial com ja ha passat a les Balears, on el seu Tribunal Superior de Justícia ha ratificat les mesures de l'Executiu balear que, entre altres coses, inclouen el manteniment del toc de queda.

Per la seva banda, el País Basc, Navarra o la Comunitat Valenciana, han mostrat també predisposició a seguir amb el toc de queda, tot i que el Govern Basc, per exemple, està a l'espera que el Tribunal Superior de Justícia del País Basc doni una resposta percontinuar tant amb la limitació a la mobilitat nocturna com amb el confinament perimetral de la regió.

Això sí, a escasses 48 hores de la finalització de l'estat d'alarma, hi ha algunes comunitats que encara no s'han pronunciat sobre l'escenari 'post alarma'. En qualsevol cas, a les 17.00 hores d'aquest dijous, 6 de maig, aquesta és la situació de les CCAA que sí s'han pronunciat:





La Generalitat ja ha anunciat la fi del toc de queda i el confinament regional que decauram amb l'aixecament de l'estat d'alarma. Quant a les mesures de limitar a sis persones les reunions socials i als aforaments d'actes religiosos i cerimònies civils, la Fiscalia no s'oposa a la ratificació judicial.



ANDALUSIA



El 9 de maig a Andalusia desapareixerà el toc de queda i el tancament perimetral de la regió. Tot i així, sí que es mantindrà el confinament perimetral de municipis amb taxes d'incidència per damunt de 500 casos cada 100.000 habitants. De totes maneres, el president de la Junta, Juanma Moreno, encara ha de confirmar les noves mesures post estat d'alarma.



ARAGÓ



Aragó tampoc tindrà toc de queda ni confinament perimetral de la comunitat a partir de la matinada del dissabte al diumenge. No obstant això, el Govern regional mantindrà tancades zones que ja ho estan. Els horaris de tancament en activitats no essencials i hoteleries es mantenen com fins ara: Per a llocs amb nivell d'alerta 3 fins a les 22.00 hores i per a les zones en alerta 3 agreujada fins a les 20.00 hores.



BALEARS



El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha avalat el manteniment del toc de queda a l'arxipèlag balear, entre altres mesures, després de l'estat d'alarma. Els desplaçaments a les illes han de justificar-se i sotmetre's, si escau, a un control sanitari. Només es poden dur a terme reunions i trobades familiars i socials d'un màxim de sis persones a l'interior i a l'exterior.



CANTÀBRIA

A Cantàbria decau el toc de queda i el tancament perimetral de la regió a partir del diumenge. L'Executiu càntabre adoptarà mesures concretes en cada municipi segons la seva evolució. Així mateix, sí que es manté el tancament de l'interior de l'hoteleria i els aforaments.



CASTELLA I LLEÓ

Castella i Lleó fixa l'horari de tancament de l'hoteleria a les 00.00 hores després del pròxim 9 de maig, una data a partir de la qual s'elimina el toc de queda i el confinament perimetral de la Comunitat, on a més es clausurarà l'interior de bars en localitats amb incidències superiors a 150 casos per 100.000 habitants.



CASTELLA-LA MANXA

Diumenge que ve a Castella-la Manxa decaurà el toc de queda i el confinament perimetral de la Comunitat. A més, el Govern regional està estudiant la possibilitat d'augmentar de 6 a 10 el nombre de persones que pot haver-hi en locals d'hoteleria. Serà, de tota manera, aquest dissabte quan es prengui la decisió final sobre les mesures a adoptar.



EUSKADI

El País Basc pretén seguir amb el confinament perimetral de la regió i el toc de queda més enllà del 9 de maig. La Fiscalia Superior de la Comunitat s'oposa a aquestes mesures, així que en l'actualitat el Govern Basc es troba a l'espera que el Tribunal Superior de Justícia del País Basc li doni una resposta sobre aquestes mesures.



EXTREMADURA

A partir del divendres, s'acaba l'estat d'alarma a Extremadura i s'estableix la mitjanit com a horari límit per al tancament de l'hoteleria una vegada decaiga el marc restrictiu.



GALÍCIA

La Xunta de Galícia ha anunciat que, a partir de les 00.00 hores del diumenge, s'elimina el toc de queda i el tancament perimetral autonòmic. A més, s'amplien els horaris de l'hoteleria.



LA RIOJA

La Rioja comptarà a partir del 9 de maig amb un 'semàfor' de tres nivells, basats en una sèrie d'indicadors, que en el "pitjor escenari possible" serien quatre. A més, aquell mateix dia conclou el tancament perimetral de la regió i s'alcen les restriccions de mobilitat nocturna, el denominat 'toc de queda'.



NAVARRA

El Govern de Navarra flexibilitzarà a partir del 9 de maig les mesures preventives per a fer front al covid-19, una vegada decaiga l'estat d'alarma. En concret, entre les novetats respecte a les mesures vigents, s'alçarà el tancament perimetral de la Comunitat Foral, es recomana limitar les reunions en els domicilis a un màxim de sis persones de dues unitats convivencials, excepte convivients, i es permet ampliar a les 22 hores l'horari de les terrasses en l'hoteleria. Si que segueix mantenint la limitació de la mobilitat nocturna entre les 23 i les 6 hores.



COMUNITAT VALENCIANA

La Generalitat Valenciana està estudiant retardar l'inici del toc de queda a les 0.00 hores i ampliar el nombre de persones en reunions, que podria passar de les sis autoritzades en l'actualitat fins a la xifra de vui o deu. No obstant això, el president valencià, Ximo Puig, ja va avançar que plantejava alçar el tancament perimetral.