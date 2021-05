Declara als jutjats el ciutadà flamenc que va denunciar dos agents de la Guàrdia Civil per vexar-lo per parlar en català

Aquest dijous ha declarat als jutjats del Prat de Llobregat Kris Charlier, el ciutadà flamenc resident a Bigues i Riells que el mes de desembre de 2019 va denunciar dos agents de la Guàrdia Civil per vexar-lo a l'aeroport del Prat pel fet de parlar en català. Des de la Plataforma per la Llengua, que li ha ofert suport legal, celebren que un cas com aquest de discriminació lingüística sigui investigat per un jutjat penal i confien que arribi a judici perquè els fets "comporten un delicte contra la intimitat comès per funcionaris públics". Per demostrar els fets, consideren clau que la jutgessa pugui visionar les imatges captades per les càmeres de seguretat.

Representants polítics d'ERC, JxCat i la CUP, així com l'alcalde de Bigues i Riells Joan Josep Galiano i la presidenta de la Plataforma per la Llengua, Neus Mestres, s'han acostat als jutjats del Prat de Llobregat per fer costat a kris Charlier.

Pocs minuts abans que Charlier entrés a declarar, Neus Mestres, presidenta de la Plataforma per la Llengua, ha destacat que es "molt remarcable" que la jutgessa no hagi decidit arxivar el cas, tenint en compte que a Catalunya només existeix el precedent d'un episodi de discriminació lingüística que hagi arribat a ser investigat per la via penal. També va ser un cas de vexació perpetrat per Guàrdies Civils contra un pagès de l'Empordà.

Tot i que aquell cas va finalitzar amb l'absolució dels agents, l'advocada Lali Obradors, confia que en aquesta ocasió arribi a judici. Un element que hi pot ajudar, ha destacat, són les imatges dels fets enregistrades per les càmeres de seguretat. Tot i que la jutgessa les va demanar, AENA les hi va fer arribar en un format no compatible amb els equips del jutjat i ara estan a l'espera que les tornin a enviar. "En principi no tenen so, però servien per veure l'actitud d'uns i altres durant els fets", ha afegit.

Des de la Plataforma per la Llengua han destacat que aquest "no és un cas aïllat" –n'ha detectat 68 casos entre el 2007 i el 2019-, però el fet que s'estigui investigant als jutjats pot servir per demostrar la necessitat de denunciar fets similars per fer valer un dret fonamental com és parlar en català a Catalunya. "És molt important que prenguem consciència i ho denunciem", ha assenyalat.

Kris Charlier, que s'ha definit com "un flamenc amb cor català", ha explicat que, gràcies al suport de la Plataforma per la Llengua i l'alcalde de Bigues i Riells, Joan Josep Galiano, va presentar la denúncia i que gairebé un any i mig després espera que la jutgessa porti el cas a judici. "El que va passar va ser molt desagradable i s'han de jutjar els fets", ha apuntat.



Un any i mig dels fets

Els fets investigats van tenir lloc el 9 de desembre de 2019 quan Kris Charlier es disposava a creuar l'arc de seguretat de l'aeroport del Prat. Segons denuncia, un guàrdia de seguretat va detectar que duia alguna cosa sota la roba i li va demanar que li mostrés. Quan li va explicar en català que es tractava d'una bossa d'estoma que li van col·locar arran d'una operació de còlon per motiu d'un càncer, el guàrdia, assegurant no entendre'l, li va demanar que li parlés en castellà i va fer mofa de les seves explicacions.

Quan el denunciant li va explicar que era ciutadà belga i que no parlava el castellà, el guàrdia va cridar dos agents de la Guàrdia Civil que, de manera poc amigable, també van dir no entendre'l i li van exigir que els parlés en castellà. En negar-se a ensenyar la bossa en públic, els agents, que en cap moment li van oferir la possibilitat de ser atès en català, el van obligar a abaixar-se els pantalons. Posteriorment, el van denunciar per pertorbació de l'ordre públic i per negar-se a cooperar amb la policia.

Més tard, quan el denunciant ja era assegut a l'avió, un agent de seguretat va entrar a l'aeronau per comunicar-li que la policia li havia prohibit volar i el va fer sortir immediatament de l'avió.