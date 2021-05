ERC veu en el 4-M una oportunitat per negociar amb un PSOE afeblit

Una nova oportunitat per a la taula de diàleg. Aquesta és la lectura que fa ERC del resultat de les eleccions de Madrid, segons fonts consultades per l'ACN. Els republicans consideren que el 4-M dona més marge per negociar amb la Moncloa, ja que el PSOE surt afeblit dels comicis. Així, confien que no s'entorpeixi la negociació. Aquest punt de vista, però, xoca amb la valoració de JxCat i CUP, que adverteixen que la davallada dels socialistes a Madrid qüestiona, encara més, l'aposta pel diàleg amb l'Estat. Així ho van expressar diversos dirigents de JxCat a les xarxes socials. Per la seva banda, la diputada de la CUP-NCG Laia Estrada va argumentar en una roda de premsa al Parlament que la taula de diàleg «no serveix».

ERC també creu que els mals resultats de Cs -s'han quedat sense representació a l'Assemblea de Madrid- beneficiaran l'independentisme. Segons fonts del partit d'Oriol Junqueras, el president espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ja no podrà comptar tant amb la formació d'Inés Arrimadas, i que ara haurà de buscar més aliances amb els independentistes. Una de les veus d'ERC que ha defensat en públic la negociació ha estat Eva Baró, regidora a Barcelona, diputada a la Diputació de Barcelona i membre de l'executiva dels republicans (n'és secretària de Gestió del Coneixement): «Diàleg, diàleg i diàleg», va escriure a Twitter ahir.

En canvi, des de JxCat consideren que els resultats de Madrid constaten el «fracàs» de la taula de diàleg. Així ho apunten fonts consultades del grup parlamentari, com també dirigents del partit a Twitter. El diputat i número 3 de la llista per Barcelona el 14-F, Joan Canadell -guanyador de la segona urna de les primàries-, va subratllar que «avui ha mort la taula de diàleg, si és que encara respirava». «Després de la victòria de PP i Vox, el PSOE no podrà cedir en res (poques ganes tenia)».

Per la seva banda, la CUP considera que el diàleg amb l'Estat «no serveix». La diputada Estrada va afirmar en una roda de premsa al Parlament que, si fos pels anticapitalistes, la negociació amb la Moncloa ja hauria anat «a la paperera de la història des de fa bastant temps». «És un monòleg i no canviarà. No serveix ara i no servirà demà, tampoc», va insistir.