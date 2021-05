La Fira Santpedor en flor es posposa fins l'any vinent a causa de la pandèmia

Santpedor no celebrarà aquest any la fira de primavera Santpedor en flor. La crisi sanitària de la covid-19 i les mesures de seguretat i prevenció marcades pel Procicat no fan possible la celebració de la fira, que el municipi organitza des del 2017. L'Ajuntament preveu recuperar la celebració de la fira als carrers del poble l'any vinent, després que ni l'any passat ni aquest any s'hagi pogut celebrar a causa de la situació sanitària.

La fira Santpedor en flor és una de les activitats que s'impulsen després de ser el 2017 el primer municipi del Bages a entrar a formar part de Viles Florides. Aquesta iniciativa compta amb un centenar de municipis a tot Catalunya i va néixer amb l'objectiu de mostrar la riquesa natural i paisatgística del país amb el reconeixement públic dels projectes d'enjardinament i ornamentació floral.