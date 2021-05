El Govern central vol posar peatges a totes les autovies a partir del 2024

El Govern treballa amb el 2024 com la data per començar a implementar el sistema de pagament per ús a la xarxa de carreteres de l'Estat, com a resposta als dos principis en què es basarà l'us de les carreteres: «Qui contamina paga» i «el que usa paga». L'Executiu preveu fer una campanya de «conscienciació i sensibilització» entre transportistes i població sobre la necessitat de la mesura, segons assegura al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència remès a Brussel·les. Basant-se en l'experiència internacional, l'Executiu creu que el temps mínim per desenvolupar els instruments normatius i crear l'estructura per implantar un sistema de pagament per ús a escala estatal és d'entre dos i tres anys. Amb tot, el Govern insisteix que buscarà l'acord social i polític per implementar la mesura, consultarà els transportistes, així com les comunitats autònomes i altres administracions per determinar la voluntat d'incorporar peatges a les carreteres de la seva titularitat.