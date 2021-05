El Govern insisteix que els peatges s'aplicaran quan hi hagi «recuperació econòmica» i es farà amb «matisos»

La vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha insistit aquest dijous que la proposta de pagar per l'ús de la xarxa de carreteres, plantejada pel Govern en el Pla de Recuperació enviat a Brussel·les, es realitzarà per «consens» una vegada hi hagi «recuperació econòmica» a Espanya. «No està definida la proposta, ni està perfeccionada sinó que s'hi està treballant i hi ha un compromís del Govern de buscar un consens», ha explicat Ribera durant la presentació de les mesures del Pla de Recuperació corresponents a la seva àrea.

«Aquesta mesura no és d'aplicació immediata i no es materialitzarà fins que no tinguem assentada la recuperació ni la integració de respostes adequades als col·lectius que necessitin algun tipus de matís», ha precisat la vicepresidenta, la qual ha defensat que en «un bon nombre de països» de l'entorn espanyol hiha «un mecanisme específic de pagament per ús d'infraestructures» com el que projecta implantar el Govern per a la xarxa de carreteres a partir del 2024.

D'altra banda, sobre la pujada de l'impost al transport aeri per reduir les emissions, també inclosa en el Pla de Recuperació de l'Executiu, Ribera ha indicat que s'abordarà dins del grup d'experts per a la reforma fiscal del Ministeri d'Hisenda l'any vinent, i anirà acompanyada dels canvis que aquest àmbit es realitzin al si de la Unió Europea, per «començar a prendre decisions a partir de l'any que ve». «Aquest Govern sempre ha dit que necessitem comptar amb un sistema fiscal just que permeti finançar els sistemes públics i garantir aquest nivell de redistribució i benefici social per a tothom, però en absolut s'està pensant que tingui un impacte regressiu per a les persones treballadores», ha conclòs la ministra.

Aquestes mesures formen part de l'impuls a la «transició verda» que el Govern pretén fer amb el Pla de Recuperació. En total, 28.000 milions d'euros que suposen el 40,29% dels 69.528 milions d'euros que Europa dona a Espanya. D'aquests, el Ministeri per a la Transició Ecològica gestionarà 15.339 milions d'euros, gairebé un 22% del pla. I la resta corresponen a altres ministeris per desenvolupar altres àmbits 'verds' com els peatges a les carreteres o la fiscalitat.

Del total del Ministeri, 10.756 milions d'euros es destinen a la transició energètica justa i inclusiva i 4.583 milions d'euros a infraestructures i ecosistemes resilients. Entre les línies d'actuació del Ministeri destaquen la conservació dels econsistemas i la preservació del litoral, mesures relatives a l'energia renovable o l'hidrogen o el desenvolupament de sistemes de control d'aigua, vigilància i prevenció de riscos. Mesures que tindran un impacte econòmic, segons la ministra, de 100.000 milions en inversió pública i privada, i generarà ocupació per a 250.000 persones, així com un estalvi de més de 20.000 milions d'euros al reduir la demanda d'importació de components fòssils.