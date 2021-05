Junqueras, Bassa, Romeva i Forcadell no respondran la petició del Suprem sobre l'indult

L'exvicepresident Oriol Junqueras, els exconsellers Dolors Bassa i Raül Romeva, i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell no respondran la petició del Tribunal Suprem als nou presos i preses de l'1-O sobre un possible indult. Els quatre membres d'ERC argumenten, en un comunicat, que no donaran resposta a l'alt tribunal perquè "la llei no ho preveu i perquè no és de compliment obligat". Així mateix, asseguren que "és la primera vegada que el Suprem reclama una petició d'aquestes característiques" i consideren que, si ho fa ara, és per qüestions "merament polítiques". El Suprem va donar dimecres cinc dies perquè els condemnats s'hi pronunciïn.

Tots quatre recorden que la solució al conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol ha de ser "col·lectiva" i passa per l'amnistia de totes les persones represaliades, que calculen en més de 3.000 arreu de Catalunya.

Per la seva banda, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha rebutjat acceptar l'indult per la condemna de l'1-O. "No acceptarem cap humiliació. Ni penediment, ni indult", ha argumentat.