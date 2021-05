Llarena conclou la instrucció contra Serret per malversació i desobediència, pas previ per al judici

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha donat per acabada la instrucció del sumari contra l'exconsellera d'Agricultura Meritxell Serret, investigada per suposats delictes de malversació i desobediència pel referèndum de l'1-O. En una interlocutòria de quatre pàgines, el magistrat recorda que Serret no va ser jutjada al procés de l'1-O perquè es trobava a Bèlgica "en situació de rebel·lia", però recull que va comparèixer davant seu l'11 de març del 2021 i va prestar declaració el 30 d'abril. Llarena també recorda que Serret es troba en situació de llibertat provisional "i a disposició de la present causa".

Segons el jutge, ja s'han practicat "totes les diligències que es consideraven oportunes per a l'esclariment dels fets, així com per esbrinar la participació de Serret i les circumstàncies que van concórrer". En la mesura que no s'ha de fer cap altra indagació", diu, "s'ha de concloure el sumari".

Llarena dona un termini de quinze dies a les parts perquè presentin al·legacions contra aquesta interlocutòria, que és el pas previ a l'inici del judici oral al Tribunal Suprem.

Serret va abandonar l'exili de Bèlgica l'11 de març passat, després de tres anys, i un cop va ser elegida diputada al Parlament de Catalunya per ERC.

Va comparèixer al Tribunal Suprem per posar-se a disposició del jutge, i dies després Llarena la va cridar a declarar, el 30 d'abril.

Segons va explicar, va declarar a Llarena que malgrat havia rebut els "advertiments" del Tribunal Constitucional va assumir el "mandat democràtic" de tirar endavant el referèndum de l'1-O.

En tot cas va recordar que des de la conselleria d'Agricultura "no es va assumir mai cap mena de cost relacionat amb el referèndum".

Dues de les incògnites del seu procés és si tindrà lloc al Tribunal Suprem o bé si passa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), com podrien demanar les defenses.

També si durant el judici es mantindrà l'acusació per malversació, l'única que comporta presó. La pena per desobediència és de multa i inhabilitació.