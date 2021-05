Un petó entre Ayuso i Abascal protagonitza el nou mural de l'artista «Tvboy»

Ho ha tornat a fer. L'artista urbà milanès establert a Barcelona Salvatore Benintende, més conegut com a Tvboy, ha pintat un nou mural basat en l'actualitat política i ha retratat un nou petó apassionat al carrer del Bisbe de Barcelona –al costat de la plaça de Sant Jaume–, aquesta vegada protagonitzat per la reelegida presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el líder de Vox, Santiago Abascal.



I com un sacerdot o guru que beneeix la unió, un Pablo Iglesias amb la mà esquerra aixecada i amb cara de resignació pintat sobre un gran cor vermell que simbolitza la passió del moment.





Abascal és ja un vell conegut de l'artista italià, que el juny de l'any passat va pintar el dirigent ultradretà protagonitzant un mural de temàtica gai amb el cap d'Ayuso,Un Casado que també va protagonitzar un apassionat petó amb un altre líder polític, el president del Govern,