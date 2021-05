Primària va atendre menys consultes de pediatria i medicina general el 2020

Els centres d'atenció primària de la Regió Sanitària de la Catalunya Central van atendre l'any passat menys consultes relacionades amb lesions corporals degut a les restriccions de la mobilitat, infeccions respiratòries tant en nens com en adults, i de patologies cròniques com hipertensió arterial, diabetis o obesitat, respecte l'any anterior. Un sense pandèmia, el 2019, i l'altra ja en plena emergència sanitària, el 2020. Durant el període covid també van augmentar notablement, un 44 %, les visites per qüestions de salut derivats de problemes econòmics i habitatge.

Són algunes de les conclusions d'un estudi que ha elaborat la Unitat de Recerca i Innovació de l'Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya central per analitzar com ha impactat la pandèmia en l'atenció primària i en la salut de la ciutadania.

L'abans i el després

L'estudi s'ha fet analitzant l'abans i el després de la irrupció de la covid. El canvi més brusc va ser en el propi model d'atenció. En un primer moment es van anul·lar les visites presencials i es va redirigir tot cap a les consultes telefòniques tret de casos que els professionals sanitaris consideraven imprescindibles. Ara el primer contacte continua sent telefònic.

Segons aquest treball, entre un any i l'altre hi va haver un increment del 267% de visites no presencials, mentre que les presencials van baixar a gairebé la meitat. Entre el 2019 i el 2020 hi va haver una reducció global del nombre total de visites, un 1,36 %, malgrat un increment del 10 % de les consultes a infermeria. Aquest descens s'atribueix a una baixada de consultes a pediatria i de medicina general. Tant el 2019 com el 2020 es van fer més d'1,4 milions de visites als centres de primària.

Com és lògic l'augment més important de consultes el 2020 van ser les relacionades amb la covid, un 91 %. El 2019 es van fer 52.220 diagnòstics de malalties infeccioses i parasitàries, i l'any passat 99.779.

L'altra gran gruix de visites que va experimentar un increment important durant l'alarma sanitària van ser les relacionades amb temes de salut causats per problemes econòmics i d'habitatge.

Problemes socials i salut

Això fa pensar als autors de l'estudi «en la importància dels determinants socials de la salut», segons citen al treball. També indiquen que és un factor que s'ha de tenir en compte a l'hora de gestionar el servei.

A les conclusions també asseguren que «els enfocaments basats en l'anàlisi massiva de dades» tal i com s'ha fet en aquesta recerca, «poden ajudar a informar els planificadors de la salut en la presa de decisions per centrar-se en les malalties menys tractades durant la pandèmia».

Repunt de les consultes

Segons la gerent de l'ICS a la Catalunya central, Anna Forcada, els centres d'atenció primària ja estan detectant, hores d'ara, un repunt de les consultes no covid. Opina que és una tendència positiva que s'atribueix a la campanya de vacunació i a la normalitat que, progressivament s'està implantant en els equips de primària. Forcada també destaca que la ciutadania ha anat «perdent la por» a acostar-se als centres de primària. Així mateix alerta de l'increment de símptomes relacionats amb l'estat psicoemocional.