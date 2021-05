Salut comença a citar les persones de 50 a 59 per vacunar-les

El Departament de Salut ja ha obert la convocatòria per començar a vacunar les persones nascudes entre el 1962 i 1971 amb la vacuna de Pfizer/BioNTech. Salut ha informat aquest dijous que la convocatòria es desenvoluparà de manera esglaonada i que es començarà per la gent de més edat, les persones nascudes el 1962 i que, per tant, ara tenen 58 o 59 anys. De fet, persones d'aquesta franja d'edat que accedeixen al web vacunacovidsalut.cat ja han pogut reservar dia i hora.

La idea de la Generalitat és que, en les properes setmanes, s'enviaran progressivament SMS de convocatòria per vacunar les persones d'entre 50 i 59 anys. També es pot demanar cita a través del web vacunacovidsalut.cat. Si els horaris o els punts de vacunació ja estan complets, Salut recomana tornar-ho a provar els dies següents per comprovar noves disponibilitats.

Les persones de 40 a 49 anys, al juny



Un cop vacunats els nascuts entre el 1962 i el 1971 serà el torn de les persones d'entre 40 i 49 anys (nascuts entre 1972 i 1981). La consellera de Salut en funcions , Alba Vergés, va dir aquest dimecres que preveu que els toqui al juny, sempre que arribin les dosis previstes.