Samper diu que l'oci nocturn reobrirà «quan les dades ho permetin»

El conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, ha afirmat aquest dijous que la reobertura de l'oci nocturn es farà "quan les dades ho permetin". "La reobertura sempre estarà supeditada a l'evolució de les dades epidemiològiques", assegura.

Tot i això, ha admès que, tot i que no té una aplicació directa, la supressió del confinament nocturn i el toc de queda "té una certa relació amb la reobertura de l'oci nocturn". D'altra banda, Sàmper ha demanat "prudència" a la població de cara a dissabte amb l'aixecament del toc de queda. Sobre el dispositiu de control especial, ha dit que "hi haurà el mateix control que hi ha a totes les hores del dia" perquè les mesures es compleixin.

Sàmper ha dit que encara no hi ha una data sobre la reobertura de l'oci nocturn i ha avançat que aquest divendres es reunirà el Govern amb el sector per parlar-ne. "Sempre s'ha dit que la interacció nocturna seria l'últim esglaó", ha apuntat el conseller, que s'ha mostrat positiu per l'evolució de la vacunació.

Preguntat sobre el dispositiu especial que s'està dissenyat juntament amb les policies locals per l'aixecament del toc de queda, Sàmper no ha donat detalls però ha apuntat que "el control és el mateix que hi haurà a les dues del migdia". "Tenim unes obligacions: sabem que hem de portar la mascareta obligatòriament, que hem d'estar a 1,5 metres de les persones i, demà o demà passat, sabrem si el TSJC ratifica la prohibició que les reunions siguin de més de sis persones". El que faran els cossos de seguretat, assegura Sàmper, "és preservar que aquestes mesures es compleixin".