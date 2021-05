Sant Salvador convoca els ajuts per a persones en situació de vulnerabilitat

L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha obert el termini de presentació de sol·licituds de la quarta convocatòria dels ajuts extraordinaris per a persones en situació de vulnerabilitat per efectes de la Covid-19, en el marc del Pla de Xoc per fer front a la crisi sanitària i econòmica, que va ser aprovat el juny passat.

La convocatòria contempla dues línies d'acció. D'una banda, hi ha ajuts econòmics puntuals directes d'entre 200 i 600 euros i, de l'altra, xecs municipals per fer-ne ús als comerços i empreses del municipi. d'imports d'entre 30 i 60 euros. L'objecte d'aquesta convocatòria és atorgar ajuts extraordinaris amb caràcter urgent a les persones, principalment famílies amb infants a càrrec, que han estat afectades per l'actual situació provocada per la Covid-19. Especialment estan adreçats a persones que hagin perdut la feina arran del tancament de la seva empresa o que l'empresa on treballen hagi reduït la plantilla.