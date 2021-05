Un sindicat porta a judici la Generalitat per l'acomiadament de rastrejadors

El sindicat SUT ha portat a judici Salut i l'empresa Ferroser, filial de Ferrovial, per impugnar l'acomiadament de més de 300 rastrejadors del coronavirus després que la Generalitat es negués a assumir la subrogació dels seus llocs de treball quan va rescindir el contracte amb la companyia.

Es tracta d'un dels primers casos de rastrejadors que arriba als tribunals arran de l'anul·lació anticipada del polèmic contracte que l'executiu català va rubricar amb Ferrovial al juny del 2020 per externalitzar les funcions de seguiment telefònic de persones contagiades de Covid-19 i localitzar-ne els contactes. El conveni, per valor d'uns 17 milions d'euros, tenia com a data de finalització el proper 31 de maig, però la Generalitat el va cancel·lar anticipadament a finals de gener per assumir aquesta tasca sense comprometre's a mantenir els llocs de treball dels 850 empleats que prestaven el servei. Per això, el sindicat SUT, de caràcter minoritari, va demandar davant el TSJC Salut, Ferroser i el SEM perquè es declari nul l'acomiadament col·lectiu i la Generalitat readmeti els treballadors. L'organització considera que no s'ha seguit el procediment adequat, que els contractes d'obra i servei que es van fer incorren en frau de llei i entén que l'activitat de rastreig que duia a terme la companyia mitjançant els denominats ´scouts' i la que va assumir posteriorment la conselleria és la mateixa.