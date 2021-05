Susana Díaz convoca primàries al PSOE andalús en previsió d'un avançament electoral

La secretària general del PSOE d'Andalusia, Susana Díaz, ha demanat aquest dijous a l'Executiva Regional del partit la celebració d'unes primàries per elegir el candidat dels socialistes a unes possibles eleccions anticipades a Andalusia, i ha confirmat que optarà a aquesta responsabilitat. El PSOE es prepara d'aquesta manera per un eventual avançament electoral per part del president Andalús, Juan Manuel Moreno Bonilla, per replicar a Andalusia l'èxit que Isabel Díaz Ayuso ha obtingut a Madrid. La direcció estatal del PSOE ja tenia previst activar les primàries aquest dijous. Previsiblement tindran lloc al mes de juny i Susana Díaz s'enfrontarà al candidat de Ferraz, l'alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

En roda de premsa a Sevilla, Díaz també ha abordat la situació que deixen els resultats electorals de les eleccions madrilenyes. Ha demanat "autocrítica" als socialistes perquè "és molt trist per a tots veure com avança la ultradreta". "Alguna cosa no estem fent bé del tot quan milers de ciutadans ens donen l'esquena avui en dia", ha sentenciat. En tot cas ha enaltit l'actuació del PSOE andalús durant els dos anys de legislatura de Moreno Bonilla. Segons Díaz, el PSOE d'Andalusia "fa dos anys que lluita dia a dia contra aquest avenç fugint de populismes i fent propostes que milloren la vida dels ciutadans".