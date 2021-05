El TS dona als condemnats del procés cinc dies perquè es pronunciïn sobre l'indult

La Sala Segona del Tribunal Suprem (TS) ha donat un termini de cinc dies als condemnats pel procés perquè presentin al·legacions sobre les peticions d'indults que han estat formulades a favor seu. En 12 providències de contingut similar, una per a cadascun dels condemnats, acorda donar audiència als condemnats pel fet que «la petició d'indult per a ells està promoguda per terceres persones i institucions». D'aquesta manera els magistrats busquen que es pronunciïn sobre aquesta figura.

Tots els condemnats tenen un termini de cinc dies per expressar el que considerin «convenient sobre aquesta petició» i presentar, si ho consideren oportú, «al·legacions prèvies a l'elaboració» per part de la sala de l'informe que el Suprem lliurarà al Govern espanyol.

Per la seva banda, Òmnium, l'entitat que presideix Jordi Cuixart, desconfia que el Govern espanyol tingui la voluntat d'afrontar els indults i insisteix a reclamar l'amnistia. Així, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, va reiterar ahir que la solució a la situació del seu president, Jordi Cuixart, i de la resta de condemnats per la causa de l'1-O passa per l'amnistia i no pels indults.

En una atenció als mitjans ahir a la tarda a la seu d'Òmnium, Mauri va argumentar que la seva desconfiança que el'Executiu espanyol acabi optant pels indults: «Ni ha passat ni creiem que passi, no creiem que el Govern espanyol afronti la situació. No és un escenari que puguem preveure ara mateix. No hi ha voluntat del Govern espanyol per fer-ho efectiu», va asseverar. En aquesta línia, Mauri va insistir que Cuixart «no demanarà perdó ni clemència per a res» i que, en tot cas, qui ho hauria de fer és l'Estat.

A l'escrit de les al·legacions, la defensa de Cuixart argumenta a la sala del Suprem que el president d'Òmnium no ha presentat cap sol·licitud d'indult, i que ha manifestat reiteradament que, com a «pres polític», la seva prioritat no és sortir de la presó sinó la resolució del conflicte. A més, aposta per l'amnistia com a «resposta col·lectiva» en comptes de l'indult, que apunta que és una «solució individual». Segons la defensa, el posicionament de Cuixart sobre els fets pels quals va ser condemnat a nou anys de presó per sedició va ser «ferma i contundent» durant el judici, en el qual va sostenir que va actuar en el marc de l'«exercici dels drets fonamentals de reunió, llibertat d'expressió i llibertat ideològica en defensa del dret d'autodeterminació».

«Ni penediment, ni indult»

Per la seva banda, Cuixart ja va anunciar que rebutjava acceptar l'indult per la condemna de l'1-O en un missatge que va fer arribar a través de Twitter ahir al matí. Cuixart va afirmar que «no acceptarem cap humiliació». «Ni penediment, ni indult», va manifestar a través de la piulada. Una vegada més, Cuixart va destacar que la defensa de la democràcia «no admet xantatges». «Ho tornarem a fer!», va reivindicar.