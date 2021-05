Condemnat per picar un mosso l'ultra acusat d'apallissar un independentista

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a un any i deu mesos de presó un manifestant ultra de la plaça Artós de Barcelona que va colpejar amb el pal d'una bandera un mosso i que també està acusat de l'agressió en grup a un independentista durant les protestes contra la sentència del procés.

En la seva sentència, la secció 22a de l'Audiència de Barcelona condemna el manifestant, Marc R., per un delicte d'atemptat a l'autoritat, però l'absol dels desordres públics de què estava acusat, en entendre que la manifestació no va ser violenta ni es va produir «una alteració de la pau pública».

La Fiscalia demanava quatre anys de presó per al processat, que en el judici va admetre haver colpejat un mosso d'esquadra amb el pal de la bandera que portava -una ensenya amb àguila bicèfala-, però es va disculpar per l'agressió i va afirmar que va ser fruit del seu «nerviosisme» per la presència de contramanifestants d'extrema esquerra i CDR a la plaça.

L'agressió va tenir lloc el 17 d'octubre de 2019 a la plaça Artós de Barcelona, on es van concentrar diversos centenars de manifestants antiindependentistes, alguns d'ells amb simbologia ultra, coincidint amb l'onada de protestes postsentència als carrers.