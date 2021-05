El dispositiu policial de dissabte a la nit serà similar al de Sant Joan o Cap d'Any

El dispositiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i les policies locals per a la nit d'aquest dissabte serà similar al de Sant Joan o Cap d'Any, segons ha apuntat el comissari dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero. La nit de dissabte a diumenge hi haurà només dues hores de toc de queda, de les 22 h a la mitjanit, i després acabaran les restriccions de mobilitat vigents des del 25 d'octubre del 2020. El dispositiu de trànsit consistirà en controls de trànsit d'alcohol i drogues. També hi haurà agents en llocs estratègics per evitar reunions de més de sis persones i el consum de begudes a la via pública. Per evitar la presència massiva als parcs naturals el dispositiu conjunt es mantindrà a partir de les 8 hores del diumenge al matí.

Els Mossos d'Esquadra preveuen "un increment important" de la mobilitat amb la finalització de l'estat d'alarma, tot i que encara es limitaran les reunions a sis persones i es manté la prohibició de beure al carrer, juntament amb la normativa de Trànsit.

Molinero ha explicat que el dispositiu preventiu de Trànsit consistirà en controls estàtics i dinàmics d'alcoholèmia i drogues "per evitar que persones que no estan en condicions de conduir ho facin".

"Davant la previsió que persones puguin sortir a celebrar el final del toc de queda i de la mobilitat nocturna", Molinero ha recordat que continuen vigents prohibicions com el màxim de sis persones en les reunions i la prohibició de beure en l'espai públic, motiu pel qual hi haurà agents en places i llocs públics. En aquest sentit, la presència policial es reforçarà amb agents de BRIMO i ARRO en "punts estratègics" on la policia sap que hi ha concentracions convocades.

Per evitar la presència massiva de ciutadans als parcs naturals es mantindrà a partir de les 8 hores del matí del diumenge un dispositiu conjunt.

El comissari ha insistit que la prioritat serà "informar la ciutadania, corregir actuacions no emmarcades en les mesures de restricció vigents i sancionar les conductes que no siguin reconduïdes".

Interior preveu que aquest cap de setmana la mobilitat creixerà entre un 10 i un 12% respecte el cap de setmana passat. Sàmper ha fet una crida "a la responsabilitat i a esponjar les sortides perquè no hi hagi retencions".