ERC planteja ara el 20 de maig com a nou límit per pactar amb JxCat

ERC va plantejar ahir una nova data límit, el 20 de maig, per aconseguir un acord de govern amb JxCat, abans d'explorar altres alternatives, que passarien per governar en solitari i evitar una repetició electoral.

El compte enrere cap al 26 de maig -si no hi ha hagut investidura en aquesta data, seran convocades automàticament noves eleccions a Catalunya- segueix avançant sense que les negociacions entre ERC i JxCat donin fruits significatius. El nerviosisme a les files d'ERC és elevat, perquè les converses avancen més lentament del que desitjarien, aquesta setmana ja amb reunions al matí i a la tarda al Parlament, però encara sense grans novetats.

Les urgències dels republicans per investir Pere Aragonès i poder formar un nou Govern es van traduir en un primer ultimàtum a JxCat, que va vèncer el passat 1 de maig, però ERC va decidir donar uns dies més de marge per aconseguir un acord, després de constatar aquest cap de setmana el que van interpretar com un «canvi de tendència».

Aquest dilluns, ERC va anunciar que deixava aparcada l'opció de governar en solitari i acceptava adaptar-se al ritme negociador de JxCat, però ahir Sergi Sabrià, un dels membres de l'equip negociador dels republicans, va llançar un nou avís: si el 20 de maig encara no hi ha acord, serà el moment de buscar alternatives.

«Si arribem al dia 20, entenc que ningú vol eleccions i per tant caldrà explorar la resta de possibilitats que hi ha damunt de la taula», va afirmar Sabrià, que v recalcar que ERC no vol noves eleccions al juliol. Per tant, «si arribéssim a l'últim minut, clar que exploraríem alternatives, però no volem arribar a l'últim minut», va insistir Sabrià en declaracions a TV3. Sabrià va reconèixer que les converses van «massa lentes» i estan encallades a la carpeta de l'estratègia que ha de seguir l'independentisme en aquesta legislatura per donar continuïtat al procés. Quant a la decisió de Junts de sotmetre un futur acord de govern de coalició a la seva militància, Sabrià diu que se'n van assabentar per la premsa tot i que des de JxCat assegurern que ho van explicar al vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, en la reunió a Lledoners de dissabte.

ERC i la CUP han pactat donar dos anys de marge a la taula de diàleg amb l'Estat, en la qual no creu JxCat, que exigeix concretar quin pla B ha de seguir l'independentisme si aquesta via fracassa. Un altre dels esculls és el paper que ha de jugar el Consell per la República, que JxCat vol que sigui un fòrum de coordinació de l'independentisme, davant les reticències d'ERC, que no acceptarà «tuteles» a Aragonès com a president. No obstant això, segons Sabrià, la definició del paper del Consell per la República podria deslligar-se de l'acord de govern i quedar «aparcada» per més endavant.