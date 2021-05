Escòcia coneixerà el cap de setmana el resultat dels comicis

Els escocesos i estrangers residents a Escòcia van votar ahir per escollir els seus nous representants del Parlament d'Edimburg decisius per conèixer el rumb constitucional del Regne Unit i el futur de l'independentisme escocès. Amb tot, per conèixer els resultats dels comicis encara caldrà esperar fins al cap de setmana o dilluns. En una jornada molt freda, amb neu en algunes ciutats, entre elles Edimburg, més de quatre milions de persones estaven cridades a votar, encara que molts ho van fer prèviament per correu arran de les mesures de seguretat per a controlar la covid-19.

Alguns candidats consultats van estimar que la participació en aquests comicis, que acostuma a estar per sobre del 50%, serà aquesta vegada més baixa a causa de la pandèmia.Aquesta cita electoral és crucial per la promesa de Nicola Sturgeon d'impulsar un nou referèndum d'independència una vegada superada la crisi de la pandèmia, per al que necessitarà abans l'aprovació del Govern de Boris Johnson i el Parlament britànic. La líder del SNP espera comptar amb un fort mandat per demanar a Johnson el vistiplau al nou plebiscit, però el «premier» conservador ha rebutjat fins ara tal possibilitat.

Igual que el SNP, els Verds i el nou partit Alba, de l'ex ministre principal escocès Alex Salmond, donen suport a aquesta consulta, però s'hi oposen els laboristes, els conservadors i els liberaldemòcrates.