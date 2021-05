Illa vol que Catalunya lideri «una ofensiva per una Espanya diversa»

El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, va dir ahir que el resultat de les eleccions madrilenyes l'interpel·len a defensar un model de país plural: «Voldria que Catalunya liderés una ofensiva per una Espanya diferent, per una Espanya diversa». «Voldria que Catalunya s'aliés amb aquelles comunitats autònomes, que són moltes, com València, Balears, bascos, navarresos... en pro d'un model d'Espanya diferent; que passéssim a l'ofensiva i que féssim escoltar la nostra veu en defensa dels nostres drets com a catalans», va exposar en una entrevista a l'Ara. L'exministre socialista va assegurar que el projecte de país que defensa el PP d'Ayuso i que ha guanyat les eleccions a la Comunitat de Madrid li genera «rebuig», com a molts catalans, però destaca que «encara que Madrid és Espanya, Espanya no és Madrid». «Jo vull una Espanya completament diferent, una Espanya oberta, plural i diversa».