Una jutge investiga Romeva per desviar fons per a la promoció exterior del procés

Una jutge investiga l'exconseller Raül Romeva, l'exsecretari del Diplocat Albert Royo i el secretari de Govern, Victor Culell, juntament amb set càrrecs més de la Generalitat, per malversar gairebé un milió d'euros per «internacionalitzar» el procés mitjançant contractes a dit i arbitraris.

La investigació deriva d'una denúncia que la Fiscalia va presentar als jutjats de Barcelona arran d'un informe del Tribunal de Comptes del 2019, pels delictes de prevaricació, malversació de cabals i falsedat en document oficial, i se centra en onze contractes i subvencions atorgades entre 2012 i 2017 per un valor de 972.228 euros, segons va avançar el diari Ara.

En una interlocutòria, a què ha tingut accés Efe, la titular del jutjat d'instrucció número 18 de Barcelona cita com investigats els càrrecs del Govern, acusats de desviar fons dels departaments d'Exteriors i Presidència per «internacionalitzar el dret a decidir», amb subvencions i contractacions de treballs acadèmics «arbitraris», excedint l'àmbit competencial autonòmic. La magistrada ha imputat també Aleix Villatoro, exsecretari general del Departament d'Acció Exterior, Roger Albinyana, exsecretari d'Afers exteriors de la Generalitat, Teresa Prohias, exdirectora de serveis de Presidència, Roser Clavell, exsecretaria general del Diplocat, Manel Vila, director general de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, i Gerard Figueras, secretari general de l'Esport i que va presidir el Consell Català de l'Esport. Segons sosté la jutge en la seva interlocutòria, del 3 de maig, la denúncia de la Fiscalia s'origena en l'informe del Tribunal de Comptes que va detectar que la Generalitat havia destinat fons públics a activitats que no entren en les seves competències i poden «pertorbar» la direcció de la política exterior espanyola.

La Fiscalia va trobar suposades irregularitats en l'adjudicació de contractes i subvencions -atorgats «a dit» o trossejats per evitar concursos públics-, que segons la jutge no anaven dirigits a «promocionar la imatge del país, objectiu de l'acció exterior, sinó a internacionalitzar el procés sobre el dret a decidir». Entre els contractes investigats figuren treballs acadèmics en matèries en principi alienes a l'àmbit competencial de la Generalitat, alguns «orientats a comptar amb estudis per a la creació de les estructures d'un nou Estat una vegada Catalunya aconseguís la independència», segons la jutge. Una de les subvencions que investiga la jutge -de 40.000 euros- és la que van atorgar el 2016 l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva i Villatoro a la Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR), «sense justificar les raons» que no hi hagués concurrència pública.