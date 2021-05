Mitja regió central lidera el rànquing en risc de rebrot

Si bé en els darrers dies s'ha aconseguit frenar el ritme de nous contagis de covid al votant dels cent diaris, el risc de rebrot continua castigant la regió central, que és un dels territoris amb més incidència de tot Catalunya. Les darreres dades fetes públiques ahir pel departament de Salut, mantenen el Solsonès al capdavant del rànquing comarcal, com en els darrers dies, i ben a prop hi ha l'Alt Urgell, el Moianès i el Bages, que també es troben entre les sis primeres (juntament amb el Pallars Sobirà i la Garrotxa).

L'indicador en aquestes quatre comarques ha variat poc en la darrera setmana, i en qualsevol cas ha tendit lleugerament a l'alça, especialment al Solsonès. Ahir se situava en 1.500 punts, 300 més que fa una setmana, i fa uns dies que és l'única comarca de Catalunya amb un índex superior als mil punts. De fet, és una comarca poc poblada en què pocs casos de seguida fan disparar el risc de rebrot. A Odèn, per exemple, ahir passava dels 5.300 punts.

El risc de rebrot també persisteix a l'Alt Urgell (707 punts), el Moianès (541), i el Bages (531), que han tingut algunes oscil·lacions al llarg de la darrera setmana però amb uns nivells que pràcticament tripliquen els de la mitjana de Catalunya (ahir el risc de rebrot al conjunt de Catalunya era de 250, i queia 3 punts respecte el dia anterior). En el cas de l'Alt Urgell l'indicador s'ha arribat a doblar en la darrera setmana, amb una especial incidència a Organyà, on ahir aquest índex se situava en 11.031 punts. Al Moianès està disparat a l'Estany, amb 4.175 punts, mentre que al Bages la major incidència ahir es registrava ahir a Castellgalí, amb gairebé 3.500 punts. A Manresa l'índex s'enfilava a 548, el quart més elevat pel que fa a les grans ciutats, just per sota de Martorell (592 punts).

Cau fort a l'Anoia i la Cerdanya

La situació d'aquestes comarques contrasta amb les dades d'altres punts el territori, especialment de la Cerdanya, que és l'única de les comarques centrals amb un risc de rebrot per sota de la mitjana de Catalunya. Ahir era de 202 punts, i mantenia la tendència a la baixa de tota la setmana, en què l'índex s'ha reduït més de la meitat. També ha caigut fort a l'Anoia, que en els darrers set dies ha passat de 688 punts als 310 que marcava ahir. Al Berguedà, el risc de rebrot també ha disminuït lleugerament, fins als 350 punts d'ahir, mentre que una setmana enrere superava els 500. En aquesta comarca, la Quar és el municipi més castigat, amb un risc de rebrot de més de 6.000 punts.

Cerdanya, Anoia i Berguedà, també són, per aquest ordre, les tres comarques de la regió central en què la velocitat de transmissió de la covid (Rt) marca un nivell més baix,i per sota de la mitjana de Catalunya (que ahir era de 0,93, una centèsima menys que el dia anterior). Per contra, l'Alt Urgell i el Moianès (amb 1,75), i el Solsonès (amb 1,69), són les que hores d'ara tenen l'índex de la Rt més elevat de Catalunya, només per sota del Montsià (que ahir marcava 1,99). Al Bages és d'1,27,i també es troba entre les deu comarques amb una Rt més alta.

Menys ingressos a Catalunya

El departament de Salut va informar ahir que hi ha 1.444 pacients ingressats per covid als hospitals de Catalunya, 87 menys que el dia anterior, mentre que a les UCI hi havia un pacient més, 474 en total. També va informar de 20 noves defuncions, que ja s'eleven a 21.942 en tota la pandèmia a Catalunya.