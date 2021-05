El PSOE diu que els resultats de Madrid no l'afecten a l'Estat

L'Executiva Federal del PSOE es va reunir ahir per analitzar els mals resultats a les eleccions del 4-M i fer «autocrítica», però va circumscriure les responsabilitats al PSOE madrileny amb la dimissió del secretari general del PSM, José Manuel Franco, i la renúncia de Gabilondo, que ahir va ser hospitalitzat per una arrítmia cardíaca, a agafar l'acta de diputat a l'Assemblea. Una gestora agafa les regnes del partit a Madrid. En roda de premsa posterior, el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va insistir que la situació política a Madrid no té cap translació a l'Estat. Els resultats, va dir Ábalos, «no condicionaran la política del govern d'Espanya» que està «centrat en la pandèmia i en accelerar la recuperació econòmica».

El secretari d'Organització del PSOE va anunciar que Gabilondo havia manifestat davant l'Executiva la seva decisió de no agafar l'acta de diputat, com tampoc ho farà el candidat de Podem, Pablo Iglesias. Ábalos va agrair el «servei» de Gabilondo i la seva «generositat». Li va desitjar una ràpida recuperació pel seu ingrés a un hospital madrileny, aparentment sense complicacions. L'Executiva del partit també va convocar les primàries a Andalusia per elegir el candidat a unes hipotètiques eleccions anticipades convocades per José Manuel Moreno Bonilla per replicar l'èxit del PP a Madrid. Susana Díaz ja va dir que s'hi presenta i el candidat de Ferraz serà l'alcalde de Sevilla, Juan Espadas. Ábalos va fer autocrítica perquè els socialistes «no han aconseguit» centrar la campanya en el seu missatge, i va afirmar que el PSM s'ha trobat amb dificultats en la seva tasca d'oposició del govern d'Isabel Díaz Ayuso, perquè «no podíem demanar una oposició lleial a l'Estat i no fer-la a Madrid». En tot cas va insistir que no es poden extrapolar els resultats de Madrid «a la resta d'Espanya». «Les eleccions de Madrid responen a la realitat del seu territori, que té una estructura singular i que està molt afectada per la fatiga de les restriccions de la pandèmia». Va contraposar els resultats de Madrid als de Catalunya, on el PP va quedar últim.