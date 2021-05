Què es podrà fer i què no a partir de la mitjanit de dissabte a diumenge?

A partir de la mitjanit de dissabte a diumenge, quan finalitza l'estat de l'alarma, decauen la majoria de mesures imposades per afrontar la situació sanitària, però encara hi ha unes quantes restriccions que es mantindran i que estaran vigents durant 15 dies.

Així, s'eliminarà el toc de queda i el confinament perimetral, i si el Govern volgués tornar-los a imposar perquè les dades empitjoren, necessita nous instruments legals per poder-los decretar i, en tot cas, l'última paraula la tindrà el Tribunal Suprem. Però, què es pot fer i què no es pot fer, perquè hi ha altres mesures que s'han flexibilitzat però no eliminat.

Entre les novetats hi ha l'ampliació d'horaris de la restauració, que tancarà a les 11 de la nit després de mesos sense servir sopars. Amb tot, dues restriccions ja vigents que l'Executiu català vol mantenir a partir de la setmana que ve: la limitació de trobades a un màxim de sis persones, tant a l'exterior com a l'interior, que afecta el dret de reunió, i l'aforament del 50% en els actes religiosos i cerimònies civils, que afecta el dret al culte.

La Fiscalia va presentar dijous davant la sala contenciosa administrativa del TSJC un informe favorable a les mesures presentades per la Generalitat i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya SJC les ha avalat aquest divendres.

L'altra novetat és que les reunions, que poden ser d'un màxim de sis persones, no tenen límit de bombolles de convivència.



Què es podrà fer a partir de diumenge a Catalunya

Puc anar a veure uns parents a Saragossa?

Sí. El confinament a Catalunya, amb la fi de l'estat d'alarma, finalitza i es podrà entrar i sortir lliurement de la comunitat.

Es pot anar a sopar a un restaurant?

Sí, però amb limitació horària. Bars i restaurants podran obrir de manera ininterrompuda de 7.30 a 23 h, i podran servir sopars, tant a l'interior com a l'exterior, amb la restricció d'un màxim de 4 persones per taula.

Els locals de restauració dels centres comercials poden treballar, després de mesos tancats. Això sí, ho han de fer amb el mateix horari que la resta de bars i restaurants.

Una taula d'una terrassa amb diverses persones esmorzant | FOTO: GERARD VILÀ

Quins seran els horaris comercials?

Els establiments que ja tenien permís per obrir fins més tard ara ho podran fer fins a les 22 h.

Centres comercials, botigues i comerços no essencials poden obrir sense límit de superfície ni de metres quadrats, però mantenint l'aforament del 30 %.

Les classes són presencials a batxillerat i cicles formatius?

Ja des del dilluns 26 d'abril les sessions en aquest nivell educatiu són 100 % presencials.

Puc anar al teatre?

Sí, i sense cap limitació de mobilitat però sí d'hora, màxim a les 23 h.

Em puc entrenar?

Sí, però fins a les 23 h.

Es podrà anar a veure competicions esportives?

Es permet públic en competicions amb seients preassignats, excepte en les competicions estatals. També s'han reprès parcialment algunes competicions que donen accés a campionats estatals i les competicions esportives sub-16

Em puc dutxar al gimnàs?

Des de principis de març estan oberts els vestidors de gimnasos i piscines. Tot i això, es recomana dutxar-fer-hi a casa si és possible. L'aforament de les piscines i gimnasos és del 50 % per als que acreditin ventilació suficient.

Hi haurà colònies escolars?

Sí, perquè les sortides amb pernoctació són permeses sempre que sigui amb el mateix grup classe.

La meva filla, de 14 anys, pot fer extraescolars?

Els infants i joves de més de 12 anys continuen podent fer extraescolars. S'ha recuperat el lleure per als àmbits de secundària, formació professional i batxillerat, així com de les competicions d'esport federat per a majors de 16 anys.

L'àvia podrà anar al centre cívic?

Sí, aquest tipus de centres per a gent gran mantenen les activitats a l'aire lliure per a majors de 60 anys. L'objectiu és que puguin fer activitats físiques o tallers de salut en grups d'un màxim de sis persones.

Puc assistir a un acte religiós?

Sí, amb un aforament del 50% i un màxim de 500 persones, que es pot ampliar a 1.000 amb bona ventilació

Puc assistir a activitats culturals?

Sí, sempre que es mantinguin l'aforament al 50 % i no se superin les 1.000 persones.

Puc anar un parc d'atraccions?

Sí, parc infantils i d'atraccions poden reobrir amb un aforament del 30%.

És possible viatjar a Andorra?

Sí, des de l'abril és permesa la lliure circulació entre el Principat d'Andorra i l'Estat espanyol.

Em puc desplaçar a França?

Sí, però cal presentar una prova PCR negativa feta 72 hores abans del viatge a tothom a partir dels 11 anys.