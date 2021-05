Què suposa la proposta de suprimir les patents de les vacunes contra la covid?

Què implicaria la supressió?

Suposaria suspendre temporalment, potser fins al final de la pandèmia, els drets de patent d'aquests productes, que es contemplen en l'anomenat Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb el Comerç (TRIPS).

Què és el TRIPS?

Signat el 1994, està inclòs en l'acord general que va fundar l'OMC el 1995 i la seva suspensió significaria en la pràctica que les fórmules de fabricació dels diferents fàrmacs contra la covid-19 poden copiar-se lliurement, sense necessitat de compensar per això a les productores originals.

I la vigència de les patents?

Normalment és de 20 anys, encara que no és necessari que una empresa farmacèutica o de qualsevol altre sector esperi aquest temps per a poder negociar amb altres firmes acords bilaterals perquè aquestes fabriquin versions genèriques, alguna cosa que es va fer per exemple amb els fàrmacs contra l'VIH-sida.

Qui hi dona suport?

Fins ara, ha tingut el suport del bloc de països en desenvolupament, que actualment tenen menys possibilitats d'accés a les vacunes anticovid (només un 0.3% dels 1.100 milions de dosis administrades al planeta s'han inoculat en països de baixos ingressos). En contra s'hi han situat països en la seva majoria desenvolupats, molts d'ells seus de grans farmacèutiques, com els EUA (fins dimecres), les nacions de la UE (ara més obertes al debat), Suïssa, el Japó o Austràlia, entre altres. El Brasil era un dels pocs països en desenvolupament que s'havia alineat amb aquest segon bloc, encara que en els últims mesos ha relaxat la seva postura a favor d'una liberalització de la producció de vacunes, en coincidència amb la recrudescència de la crisi sanitària al país.

Què ha fet l'Organització Mundial del Comerç?

La directora general de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, ha intentat desbloquejar la situació amb reunions en què ha convidat el sector farmacèutic, i s'ha declarat partidària de discutir també altres fórmules que accelerin la producció.

Quin fórmules més hi ha?

La reducció de les traves a l'exportació d'ingredients per a les vacunes, perquè moltes en necessiten centenars per a la fabricació de dosis i han hagut en algunes ocasions que suspendre la producció global per falta d'algun d'ells.