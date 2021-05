La Fiscalia demana 9 anys de presó per a Pujol i entre 8 i 29 anys per als seus fills

La Fiscalia ha demanat una condemna de 9 anys de presó per a l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol pels delictes d'associació il·lícita i blanqueig, mentre que per als seus set fills sol·licita penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó que reclama al primogènit de la família, Jordi Pujol Ferrusola. Entre aquests no figura la dona de l'expresident, Marta Ferrusola, a qui el jutge ha tret del cas en atenció a la demència que pateix.

Vuit anys i mig després que s'iniciés la investigació, la Fiscalia ha presentat l'escrit de conclusions provisionals en què demana presó per a Pujol i els seus set fills; però també per a l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, a qui reclama 17 anys; i per a deu empresaris, pels quals sol·licita 5 anys a cadascun, segons va informar la Fiscalia General de l'Estat. Als integrants de la família Pujol els acusa, segons el cas, de delictes com associació il·lícita, blanqueig, falsedat en document mercantil, delictes contra la Hisenda Pública i frustració de l'execució.

Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit i que va estar en presó provisional per aquests fets, és per qui més pena reclama (29 anys), seguit de Josep (14 anys), i la resta de germans, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia i Marta, pels quals reclama 8 anys. Peticions de presó que se sumen a les multes milionàries a les quals la Fiscalia vol que siguin condemnats i que en el cas de Jordi Pujol Ferrusola ascendirien a més de 6 milions d'euros pels cinc delictes fiscals pels quals l'acusa.

La Fiscalia descriu en el seu escrit com tots els membres de la família van actuar conjuntament per ocultar, almenys des de l'any 1991, una ingent quantitat de diners a Andorra, «producte de l'afavoriment a determinats empresaris perquè resultessin adjudicataris de diferents concursos públics de l'administració pública catalana». Pujol, diu Anticorrupció, va acordar amb Marta Ferrusola, que els diners procedents de l'activitat il·lícita executada es distribuïssin en comptes oberts a nom d'aquesta i dels seus set fills a la Banca Reig, que després es fusionaria amb Banc Agrícola tot donant lloc a l'Andbank. Van acordar també que fos el fill gran, Jordi, l'encarregat de gestionar aquests fons i que s'ocupés de distribuir-los entre la família.

L'expresident, segons la Fiscalia, va aprofitar «la seva posició política per teixir una xarxa de clientelisme conforme a la qual» ell i empresaris afins a la ja extinta CDC «es repartien els quantiosos beneficis procedents de concursos públics la resolució dels quals depenia de les diferents administracions catalanes sota el control de CDC». Després, el patrimoni que guanyava «il·lícitament» s'ocultava a Hisenda i aflorava «mitjançant sistemàtiques operacions de blanqueig en les quals van intervenir els membres de la família de manera coordinada al llarg de molts anys». Pujol i la seva dona, diu la Fiscalia, ho van fer «dirigint» aquestes operacions «d'ocultació i aflorament»; Jordi i Josep i l'exdona del primer, Mercè Gironès, «gestionant els beneficis de l'activitat», mentre que la resta de germans es van beneficiar «directament i conscientment» de tot això, «coadjuvant a la seva ocultació». Entre les mecàniques que van utilitzar, la Fiscalia destaca la creació de nombroses societats en paradisos fiscals, comptes a nom de terceres persones i múltiples transferències i ingressos en efectiu.