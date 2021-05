Ione Belarra apunta a succeir Iglesias a Podem a partir del juny

La direcció de Podem ha convocat per al diumenge 13 de juny l'assemblea ciutadana en la qual els afiliats elegiran al nou secretari general que rellevarà a Pablo Iglesias, un lloc per al qual es postula com a candidata l'actual ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra.

La quarta Assemblea Ciutadana se celebrarà durant els mesos de maig i juny, i conclourà el diumenge 13 coincidint amb les primàries del PSOE andalús, segons van informar fonts de Podem després que l'Executiva del partit es reunís ahir per iniciar-ne els treballs preparatoris. El ´Vistalegre 4' es convoca de manera extraordinària i menys d'un any després de la celebració de la Tercera Assemblea, que va reelegir a Iglesias per quatre anys més sense que el seu únic oponent, el militant de base Fernando Barredo, aconseguís cap representació. En aquesta ocasió, l'actual direcció farà pinya entorn de Belarra, a la qual sortiran previsiblement competidors amb qüestionable capacitat de guanyar, ja que els sectors crítics ja estan fora de la formació i ella serà la candidata d'Iglesias.

La marxa de Pablo Iglesias obre una etapa en la qual dos caps visibles hauran de complementar-se: la vicepresidenta Yolanda Díaz, cridada a ser la pròxima candidata d'Unides Podemos, serà la que marqui les directrius del Govern, i Belarra està cridada a dirigir el partit per la direcció actual perquè no ha estat ella, en primera persona, qui s'ha postulat. Al seu favor han jugat, segons algunes fonts de la direcció, que és una cara nova i fresca que, com la de Yolanda Díaz, encara no ha sofert el desgast al qual sí han estat sotmesos tant Iglesias com la ministra d'Igualtat, Irene Montero.