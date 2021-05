Junts manté que l'acord és possible i que estudiaria si cedeix 4 vots si ERC s'entén amb CUP i comuns

JxCat manté que l'acord amb ERC és "possible", després que el coordinador nacional i candidat dels republicans, Pere Aragonès, hagi anunciat que assumeixen formar govern en minoria. El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha admès que els ha "sorprès" l'anunci d'Aragonès, i ha continuat estenent la mà a ERC per un executiu independentista. No obstant, si els republicans opten per governar en solitari i arriben a un acord amb la CUP i els comuns, Sànchez ha garantit que el partit estudiarà que quatre dels seus diputats facilitin la investidura d'Aragonès i per "un front d'esquerres per tirar endavant la seva oferta programàtica". "No especularem amb eleccions", ha afegit.

