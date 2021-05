JxCat alimenta l'expectativa d'un acord imminent però Esquerra no se'n refia

Després d'uns dies en què les negociacions per formar Govern semblaven encallar de nou, el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, va alimentar ahir l'expectativa d'un acord imminent, que podria materialitzar-se «en els propers dies», però fonts d'ERC no se'n refien i veuen amb recel aquest anunci.

Aprofitant un permís penitenciari per participar ahir i avui al congrés extraordinari de JxCat, Sànchez va comparèixer en roda de premsa i va oferir la seva versió sobre l'evolució de les negociacions. La discreció negociadora autoimposada per Sànchez havia deixat el terreny lliure a ERC per traslladar públicament un missatge d'alarma sobre la lentitud amb la qual avancen les converses, fins al punt que els republicans van establir dijous una nova data límit per aconseguir un acord: el 20 de maig. Segons Sànchez no farà falta arribar a aquest extrem, perquè l'acord està a prop. Tan a prop que «en els propers dies» pot cristal·litzar, perquè al seu judici les converses «avancen satisfactòriament» i queden «petits serrells que no representen cap obstacle important». Sànchez va admetre que «queden aspectes importants per tancar», encara que «en cap cas poden ser l'excusa per no tancar aquest acord».

No obstant això, la negociació ha sofert tants alts i baixos en les últimes setmanes que a ERC no se'n refien de l'optimisme de Sànchez i temen que sigui un «farol» per treure's pressió.

Fonts republicanes posen en dubte que la intenció de JxCat sigui tancar un acord «en els propers dies», per la qual cosa esperaran a una propera reunió per calibrar si aquestes expectatives estan fonamentades. ERC, segons les fonts, va convidar JxCat a reunir-se ahir mateix per «signar un preacord», si tan prop d'això estan les negociacions. I a la tarda encara estaven esperant una resposta.