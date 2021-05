Ouigo dona el tret de sortida a la liberalització ferroviària de l'alta velocitat

Els trens de la companyia francesa Ouigo (SNCF) començaran a operar a partir de dilluns el trajecte entre Barcelona i Madrid, en el que suposarà el tret de sortida de la liberalització ferroviària de l'alta velocitat a l'Estat en el transport de viatgers. El servei competirà amb Renfe, que fins ara ha estat l'únic operador en aquest segment.

La companyia va fer ahir el primer viatge inaugural entre les dues capitals amb mitjans de comunicació i autoritats. La directora general a Espanya de la companyia, Helène Valenzuela, va assegurar que els trens d'Ouigo generaran un impacte econòmic territorial de 150 milions d'euros només en turisme.

A partir de dilluns ja hi podrà viatjar qualsevol usuari, amb preus que seran de mitjana un 50 % més baixos que els de Renfe i que, en tarifa promocional, ha llançat a 9 euros i a 5 euros en tarifa plana per a nens.

La companyia francesa no aspira a «aixecar» mercat a Renfe, sinó a popularitzar l'alta velocitat i afegir mercat, donant resposta a un públic que abans no usava aquests serveis pels preus. De fet, a França entre un 70 i un 80 % dels viatgers d'Ouigo són persones que abans no usaven l'alta velocitat. «Aquest és el model que volem traslladar a Espanya», va dir el director comercial i de màrqueting d'Ouigo, Federico Pareja. La companyia operarà amb 14 trens Alstom Euroduplex de doble pis, que circularan per primera vegada sobre les vies d'alta velocitat d'Espanya i que disposen de 509 places i un servei de bar a bord. L'empresa -que ha invertit 600 milions d'euros per al seu desembarcament a Espanya- preveu crear més de 1.300 llocs de treball. A partir del 2022 també entrarà al mercat Ilsa (un consorci promogut per la companyia valenciana Air Nostrum i per la italiana Trenitalia).

Ouigo començarà a operar primer la línia Madrid-Barcelona, amb parades a Saragossa i Tarragona, amb cinc serveis d'anada i cinc de tornada, per posteriorment estendre la seva oferta a les línies amb València i Alacant (per a finals del 2021), i amb Còrdova, Sevilla i Màlaga (el 2022), fins a 30 freqüències.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va va refermar la voluntat de FGC d'entrar, en forma de consorci, en aquest sector a mig termini amb línies que puguin unir des del sud de França fins al País Valencià. Calvet va demanar que Ouigo també faci parades a Lleida i Girona.