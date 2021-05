Pere Aragonès anuncia que ERC vol governar en solitari

El candidat d'ERC, Pere Aragonès, ha anunciat avui que ha estat "impossible" un acord amb JxCat i que, per això, està disposat a presidir un Govern del seu partit en solitari. "Avui anunciem que assumim la responsabilitat d'iniciar la legislatura amb un Govern en solitari. Acceptem la proposta de JxCat de recolzar un acord d'ERC en minoria. Ha de servir per ajudar-nos a crear els consensos imprescindibles", ha dit.

Les declaracions d'Aragonès arriben un dia després que JxCat i ERC expressessin el seu enèsim desacord sobre l'estat de les negociacions. En una compareixença en la qual va voler transmetre optimisme, el secretari general posconvergent, Jordi Sànchez, va admetre, però, que els principals esculls per signar un pacte seguien vigents: el paper del Consell per la República, el repartiment de la Generalitat i el grau de coordinació dels partits independentistes al Congrés, entre d'altres.

El malestar d'ERC, que creia que l'estat de les negociacions no coincidia amb l'afirmació Sànchez que l'acord estava "a punt de tancar", es va agreujar quan Aragonès va voler reunir-se amb el secretari general de JxCat per, efectivament, acostar posicions i no va poder fer-ho. Les converses s'allarguen ja gairebé tres mesos des que les eleccions del 14 de febrer donessin la victòria en vots a Salvador Illa, però també una nova majoria absoluta a l'independentisme. La data límit per formar Govern és el 26 de maig.

Tant Sànchez com el líder de JxCat, Carles Puigdemont, es pronunciaran en públic aquest diumenge. Serà després de la celebració del congrés extraordinari de la formació, que en principi ha de servir només per elegir el president de Consell Nacional i al defensor de l'afiliat.