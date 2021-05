Els primers resultats apunten a una victòria dels independentistes escocesos

Els primers resultats de les eleccions regionals de dijous a Escòcia apunten a una victòria del Partit Nacional Escocès (SNP), que aspira a obtenir una majoria suficient per buscar un altre referèndum d'independència.

El recompte a Escòcia avança amb lentitud i s'espera que els resultats definitius dels 129 escons que componen el Parlament d'Edimburg se sàpiguen avui a la nit. Dels 129 escons, 73 -triats per majoria simple- corresponen a les circumscripcions, mentre que els altres 56 -pel sistema proporcional- procedeixen de les llistes regionals.

Els resultats són seguits amb atenció per l'Executiu britànic de Boris Johnson arran de la promesa electoral de la líder de l'SNP, Nicola Sturgeon, de fer un nou plebiscit d'independència un cop Escòcia superi la crisi de la covid-19. Les primeres taules escrutades atorguen una victòria a l'SNP, formació que fins ara no ha perdut cap de les circumscripcions que tenia en l'anterior legislatura i que, fins i tot, ha aconseguit arrabassar-ne una -East Lothian- al Partit Laborista escocès i una altra -Ayr- als conservadors. Amb tot, els tories han incrementat el nombre de vots en almenys quatre circumscripcions respecte de l'anterior cita electoral, fet que suggereix vots tàctics per frenar l'avanç de l'SNP. Els Verds, a favor d'un altre referèndum sobre la independència, han quedat relegats al quart lloc en diverses circumscripcions, darrere de l'SNP, laboristes i liberaldemòcrates. Amb 19.735 vots, Sturgeon ha retingut el seu seient per la circumscripció de Glasgow Southside, al qual també aspirava el nou líder del Partit Laborista escocès, Anas Sarwar, que ha quedat en segon lloc. Amb tot, el polític laborista encara té possibilitats d'ocupar un escó al Parlament de Holyrood en presentar-se també a la llista de la seva formació per la regió de Glasgow. La participació electoral s'ha estimat en el 63%, més alta que en anteriors cites electorals regionals.

Però al Regne Unit dijous no només es van votar els representants de Parlament escocès, també s'havien d'elegir 5.000 representants de 143 assemblees locals a Anglaterra, l'alcalde de Londres i el Parlament de Gal·les. I els primers resultats de les eleccions confirmen el canvi dràstic en la política britànica, que ja es va percebre als comicis generals del 2019. La millor il·lustració d'aquesta nova era ha estat la victòria aclaparadora dels conservadors a Hartlepool, un escó laborista al Parlament britànic des de feia 57 anys. El resultat és un gran cop, moral i polític, per al líder de l'oposició, Keir Starmer, que fa un any que és al càrrec i hauria d'haver guanyat terreny ara, quan en realitat està passant el contrari. La revolta interna ja està en marxa. La victòria d'un escó sembla poca cosa, però mostra una pauta, que es repeteix en llocs similars de l'anomenat cinturó vermell, les antigues zones industrialitzades d'Anglaterra, desmantellades des de fa temps. A mesura que avanci el recompte dels comicis locals quedarà clar que el mateix fenomen es repeteix en ajuntaments d'aquestes mateixes àrees, que passen del vermell al blau.

Boris Johnson està absorbint els nombrosos vots que a les eleccions generals passades van recollir Nigel Farage, del Partit del Brexit i l'UKIP, ara desapareguts.