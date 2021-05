Francisco Camps vol ser candidat a l'alcaldia de València

L'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, va fer ahir un pas més en la seva tornada a l'escena política i ho va fer a l'Ajuntament de València, on aspira a tornar com a cap de cartell d'una formació que encara es desconeix, segons informa Levante, del grup Prensa Ibérica.

La presentació d'un escrit sobre el vell circuit de Fórmula 1 s'interpreta com un gest més en el procés de recuperació de la figura de Rita Barberá i de la seva pròpia, però el document el va presentar a títol personal i completament al marge del Grup Popular de l'Ajuntament de València, la portaveu del qual, María José Català, està immersa precisament en la renovació del PP a escala regional. És a dir, representen el vell i el nou PP a València. I no es descarta que Camps opti finalment, potser quan s'alliberi definitivament de la cotilla judicial, per presentar-se com a independent o, fins i tot, amb Vox.